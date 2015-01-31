أهالي طوخ يستيقظون على دوي انفجار قنبلتي صوت بالمدينة

سادت حالة من الرعب والفزع بين أهالي مدينة طوخ بعد استيقاظهم على دوي انفجار قنبلتي صوت في الساعات الأولي من صباح السبت دون ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم صلاح عبد الفتاح، رئيس مباحث مركز طوخ، بوقوع انفجارين مدويين متتاليين بالمدينة، فانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والمفرقعات بحثا عن مكان وقوع الانفجارين.

وقامت قوات من شرطة النجدة بتمشيط شوارع مدينة طوخ بمساعدة الأهالي الذين استيقظوا مفزوعين على صوت الانفجارين وارشد احد الاهالى ان يكون الانفجار بمساكن الزهور بالقرب من مركز شرطة طوخ الا انه يتم التوصل لمكان حدوثهما، وذلك نظرا لعدم وجود أية خسائر بشرية.

مازالت القوات وخبراء المفرقعات يواصلون عملية تمشيط المدينة تحسبا للوصول لمكان الانفجارين أو وقوع أية انفجارات آخرى.