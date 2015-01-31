أخبار عاجلة

شاهد| هدفان بملخص لمسات «صلاح» في وداع روما لكأس إيطاليا -
مساعدا إيناسيو يصلان القاهرة الخميس المقبل -
عاشور يدير لقاء الشرقية والزمالك.. ونور الدين للجيش والداخلية -
أحمد مرتضى يقدم تقريرا مفصلا لـ«إيناسيو» عن لاعبي الزمالك -
بريزنتيشن تجيب: أين يذاع سوبر إفريقيا لليد؟ -
أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار -
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
رئيس مركز شباب الجزيرة يكشف تفاصيل حريق صالة الجمباز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أهالي طوخ يستيقظون على دوي انفجار قنبلتي صوت بالمدينة

Google+ Print
أهالي طوخ يستيقظون على دوي انفجار قنبلتي صوت بالمدينة أهالي طوخ يستيقظون على دوي انفجار قنبلتي صوت بالمدينة

أرشيفية

سادت حالة من الرعب والفزع بين أهالي مدينة طوخ بعد استيقاظهم على دوي انفجار قنبلتي صوت في الساعات الأولي من صباح السبت دون ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم صلاح عبد الفتاح، رئيس مباحث مركز طوخ، بوقوع انفجارين مدويين متتاليين بالمدينة، فانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والمفرقعات بحثا عن مكان وقوع الانفجارين.

وقامت قوات من شرطة النجدة بتمشيط شوارع مدينة طوخ بمساعدة الأهالي الذين استيقظوا مفزوعين على صوت الانفجارين وارشد احد الاهالى ان يكون الانفجار بمساكن الزهور بالقرب من مركز شرطة طوخ الا انه يتم التوصل لمكان حدوثهما، وذلك نظرا لعدم وجود أية خسائر بشرية.

مازالت القوات وخبراء المفرقعات يواصلون عملية تمشيط المدينة تحسبا للوصول لمكان الانفجارين أو وقوع أية انفجارات آخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا