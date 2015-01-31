بالصور.. مدير شرطة النقل والمواصلات يتفقد الخدمات الأمنية بمحطات مترو الانفاق

قام اللوا ء السيد جاد الحق، مدير الإدارة لعامة لشرطة النقل والمواصلات، الجمعة بجوله تفقدية للوقوف على الاستعدادات الأمنية والتأمينية لمحطات مترو الأنفاق استهدفت المرور على الخدمات الأمنية المعينة لتأمين عدد من محطات وأرصفة مترو الأنفاق لمنع حدوث أى خروج على القانون والشرعية وما يخل بالأمن العام ومتابعة مدى إنتظام جميع الخدمات وإجراءات التفتيش والفحص لحقائب الركاب المترددين على المحطات قبل دخولهم بواسطة الخدمات الأمنية المعينة .

وقام “جاد الحق” بتلقين القوات (ضباط – أفراد – مجندين) القائمين بالتأمين التعليمات المستدامة، وشدد علي حسن معاملة جمهور الركاب.

واستقل قطار المترو من محطة المنيب حتى محطة العتبة، والعودة إلى محطة العباسية، وذلك لإرسال رسالة طمأنينة لجمهور الركاب باستقرار الحالة الأمنية فى المترو.