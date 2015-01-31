ليبرمان: سياسة إسرائيل تجاه حزب الله تشجع الإرهاب

قال وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، “إن سياسة الاحتواء التى تهدف إلى تحقيق الهدوء على المدى القصير ستضر فى النهاية بأمن الأمة والردع على المدى الطويل” ، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وخلال زيارة قام بها الى هضبة الجولان المحتلة أمس الجمعة، حيث التقى رؤساء بلديات ومجالس إقليمية ، حذر زعيم حزب (اسرائيل بيتنا) من أن “تلك السياسة الاحتوائية من شأنها أن تشجع وتحفز حزب الله على تنفيذ المزيد من الهجمات الإرهابية من لبنان وسوريا” على حد زعمه.

وأضاف أن جماعة “حزب الله” اللبنانية “تعمل على تحويل الجانب السورى من مرتفعات الجولان إلى قاعدة من أجل تنفيذ هجمات ضد إسرائيل”.

أ ش أ