أخبار عاجلة

شاهد| هدفان بملخص لمسات «صلاح» في وداع روما لكأس إيطاليا -
مساعدا إيناسيو يصلان القاهرة الخميس المقبل -
عاشور يدير لقاء الشرقية والزمالك.. ونور الدين للجيش والداخلية -
أحمد مرتضى يقدم تقريرا مفصلا لـ«إيناسيو» عن لاعبي الزمالك -
بريزنتيشن تجيب: أين يذاع سوبر إفريقيا لليد؟ -
أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار -
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
رئيس مركز شباب الجزيرة يكشف تفاصيل حريق صالة الجمباز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ليبرمان: سياسة إسرائيل تجاه حزب الله تشجع الإرهاب

Google+ Print
ليبرمان: سياسة إسرائيل تجاه حزب الله تشجع الإرهاب ليبرمان: سياسة إسرائيل تجاه حزب الله تشجع الإرهاب

ليبرمان

قال وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، “إن سياسة الاحتواء التى تهدف إلى تحقيق الهدوء على المدى القصير ستضر فى النهاية بأمن الأمة والردع على المدى الطويل” ، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وخلال زيارة قام بها الى هضبة الجولان المحتلة أمس الجمعة، حيث التقى رؤساء بلديات ومجالس إقليمية ، حذر زعيم حزب (اسرائيل بيتنا) من أن “تلك السياسة الاحتوائية من شأنها أن تشجع وتحفز حزب الله على تنفيذ المزيد من الهجمات الإرهابية من لبنان وسوريا” على حد زعمه.

وأضاف أن جماعة “حزب الله” اللبنانية “تعمل على تحويل الجانب السورى من مرتفعات الجولان إلى قاعدة من أجل تنفيذ هجمات ضد إسرائيل”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا