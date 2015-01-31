بالصور.. تشييع جنازة شهيد «تفجيرات العريش» بكفر الشيخ

وسط المئات من أهالي قرية الزهراء ببلطيم شيعت جنازة الشهيد أحمد عبد العزيز عبد المقصود قرن من قرية الزهراء التابعة لبلطيم من جراء العملية الإرهابية التي شهتدها شمال سيناء وأدى المئات الصلاة على الجثمان بمسجد القرية وتم دفنه بمدافن العائلة.

كما أدى المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ واللواء أحمد الطرابلسي مدير مركز ومدينة كفر الشيخ وإبراهيم مروان رئيس مركز ومدينة بلطيم و رئيس مركز ومدينة الحامول والعميد أشرف عبيد مدير إدارة المرور شهيد بالزهراء بلطيم واجب العزاء لأسرة أحمد عبد العزيز عبد المقصود بقرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم.

وأكد عبد العزيز عبد المقصود والد الشهيد أطالب قوات الجيش بإبادة هؤلاء الإرهابيين الذين حرمونا من أولادنا مشيراً أنه كان في موقف مؤسف اليوم وهناك عدد كبير من الموتى ضحية الإرهاب الأعمى.

وأشار جد الشهيد أن الله اختاره حفيده ليكون من الشهداء وإنا لله وإنا إليه راجعون وهذه أمانة والله أخذ أمانته ولا نملك إلا إن نقول الحمد لله على استشهاده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.