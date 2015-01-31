بالفيديو - الضربة الأولى .. فولفسبورج يقسو على بايرن برباعية

حقق فولفسبورج فوزا ساحقا على حساب ضيفه بايرن ميونيخ بأربعة أهداف لواحد، في افتتاح مباريات الجولة الثامنة عشرة والدور الثاني بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وتعد الهزيمة هي الأولى لبايرن هذا الموسم بالدوري المحلي، ويكفي أن حارس مرماه مانويل نوير مني بأربعة أهداف دفعة واحدة، نفس عدد الأهداف التي دخلت مرماه طوال 17 مباراة بالدور الأول.

ومنحت الأخطاء الدفاعية والمساحات الكبيرة التي تركها لاعبو بايرن لأصحاب ملعب فولكسفاجن آرينا هذا الفوز الكبير، الذي قلص به الفارق مع الفريق البافاري حامل اللقب إلى ثماني نقاط بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، مقابل 45 نقطة لبايرن في مركز الصدارة.

سجل المضيف هدفا مبكرا (ق4) عبر الهولندي يان داست من هجمة مرتدة صنعها له البلجيكي كيفن دي بروين داخل المنطقة ليسددها بيمناه في شباك نوير.

وقبل انتهاء الشوط الأول، أنهى داست على معنويات الضيف البافاري بتسجيله هدفا ثانيا من تسديدة قوية على حدود المنطقة بيمناه لتدك الكرة الشباك في المقص الايسر لنوير.

وفي الشوط الثاني تكفل دي بروين بتسجيل الهدف الثالث (ق53) وسط ذهول من المدرب الإسباني لبايرن، بيب جوارديولا، بعدما كسر حاجز التسلل وسدد بيمناه داخل المنطقة على يمين نوير.

وقلص بايرن النتيجة (ق55) عبر هدف سجله الإسباني خوان بيرنات من خطأ دفاعي، ومن تمريرة رائعة لزميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

لكن دي بروين أرادها ليلة رائعة لفريقه، بعدما نجح في تسجيل الهدف الرابع (ق73) من مرتدة سريعة راوغ من خلالها المدافع البرازيلي دانتي ليسدد بيسراه في شباك نوير بشكل رائع.

وأوقف فولفسبورج بهذا الشكل مسيرة رائعة لبايرن وأنهى سلسلة انتصاراته التي امتدت ثماني جولات، ليحقق بدوره ثاني انتصار متتالي للفريق والحادي عشر له في الإجمالي بالمسابقة، ويبتعد بتسع نقاط مؤقتا عن صاحب الترتيب الثالث، باير ليفركوزن.

شاهد - أهداف المباراة