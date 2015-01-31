هذه هي تفاصيل وتكلفة مسلسل السلطانة هيام الجديد

عمان- سميرة حسنين

بعد عام ونصف على انسحابها من مسلسل "حريم السلطان" واحتجابها عن الشاشة، تعود الممثلة مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام إلى شاشة قناة ستار التركية بمسلسل جديد من إنتاج شركة o3 media العربية التابعة لمجموعة قنوات mbc العربية، بالتعاون مع منتجين أتراك.

ومن المقرر أن يبدأ التصوير في سبتمبر 2015 ومتوقع أن تصل تكلفة الحلقة الدرامية منه مليون ليرة تركية أي ما يوازي نصف مليون دولار أمريكي.

مراد يلدريم بديل كيفانش تاتليتوغ

وقد بدأ العمل على كتابة النص والسيناريو مبكراً، لكن أجري عليه أكثر من 5 تغييرات للتوصل إلى قصة مميزة وشيقة خاصةً بعد اعتذار المرشح الأول له كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند، وترشيح الممثلين بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك والممثل محمد جونسور الشهير بالأمير مصطفى الملتزم حالياً بارتباطات عدة حيث يقيم في إيطاليا ، وظل تغيير المرشحين لبطولته مستمراً حتى أعلن مؤخراً موافقة الممثل مراد يلدريم الشهير بأمير على مشاركتها بطولته ومقرر توقيعه العقد في الفترة المقبلة إن لم يحدث أي طارىء أو تغيير آخر.

القصة: أب وإبن يعشقان امرأة واحدة

تدور أحداث العمل الجديد حول رجل أعمال ثري (هالوك بيلغينير) لديه إبن روحي (مراد يلدريم) بالإضافة إلى ثلاثة أطفال لكنه غير سعيد في حياته لمعاناته من مرض صعب يضطره إلى السفر لتلقي العلاج سراً في ألمانيا، حيث يلتقي في المستشفى بممرضة شابة حسناء (مريم أوزيرلي) فيقع في غرامها من النظرة الأولى، فيطلب من إبنه الروحي (مراد يلدريم) أن يحاول بطريقته إقناعها المجيء إلى تركيا، لكن المرأة الجميلة تعشق الإبن فيجمع الحب في علاقة مثيرة الثلاثة معاً، ويوقعهم في مشكلة كبيرة لا حل لها بعد وقوع الأب والإبن في حب المرأة ذاتها فكيف سينتهي العشق الثلاثي بينهم؟