باسم ياخور:ميريام فارس فاجأتني وهيفا ممثلة محترفة وهذه نصيحتي لسيرين

الممثل باسم ياخور شخصية قد تفاجئك عندما تلتقيه؛ لما يتمتع به من هدوء وشخصية. فهو ممثل يتقن تماماً أدواره إن كانت تراجيديا أو كوميديا. وهو دائماً يبحث عن دور مختلف ومغاير لما قدمه.

التقته "سيدتي" صدفة في أحد مطاعم بيروت بعد عودته من دبي خصيصاً لتصوير مسلسله الجديد "علاقات خاصة" من إخراج رشا الشربتجي

قدمت برنامج «أمير الشعراء» على قناة أبو ظبي. وسبق لك وقدمت برامج «ليلة أنس» مع ريما مكتبي «ومساكم باسم» على الفضائية السورية، ماذا تعلمت من برنامج «أمير الشعراء»؟

هذا البرنامج كان بالنسبة لي اكتشافاً جديداً في تقديم البرامج التلفزيونية، وشكّل بالنسبة لي مساحة واسعة لاكتشاف أشياء جديدة في الشعر لم أكن أعرفها سابقاً، إضافة إلى لجنة تحكيم من كبار المثقفين في العالم العربي أغنت تجربتي. إلى جانب ذلك، تعرفت على مشتركين شعراء بكل معنى الكلمة، يهتمون بالثقافة والشعر والأدب. فأبو ظبي هي نقطة ثقافية مضيئة في العالم العربي. وما زالت تحافظ على الشعر والكلمة في ظل سيطرة العولمة على جيل الشباب. واللافت في ذلك أنه بالرغم من انتشار التلفزيون وكافة وسائل التواصل الاجتماعي وابتعاد معظم هذا الجيل عن القراءة، مازال الشباب الخليجي يهتم بشكل كبير في الشعر والأدب فهذه التجربة أغنتني كثيراً.

هل تجربتك في تقديم برنامج ثقافي كبرنامج «أمير الشعراء» ستترك أثرها عليك في كيفية اختيارك لأي دور في مسلسل قد يعرض عليك؟

ليس شرطاً، فالمادة المنوعة والترفيهية مطلوبة، شرط تقديمها بشكل محترم، كذلك الكوميديا مطلوبة بشرط تقديمها بشكل مثقف وهادف وخفيف على المشاهد، وحتى البرامج الثقافية تقديمها للمشاهد بشكل خفيف، المهم كيفية تقديم المواد التلفزيونية بكافة أشكالها للمشاهد بلا رتابة. لقد اشتغلت أعمالاً تاريخية عديدة منها «صلاح الدين الأيوبي» و«صقر قريش» و«خالد ابن الوليد» وغيرها. وإلى جانب هذه الأعمال، قدمت أعمالاً كوميدية منها: «عيلة ست نجوم» و«ضيعة ضايعة» و«الخربة» وغيرها. فكل هذه المسلسلات كانت هادفة وقبل تقديمي لبرنامج «أمير الشعراء».

باسل خياط محترف

كان لك دور ثانوي في مسلسل «الإخوة» وكان لباسل خياط دور رئيسي، هل يضعك هذا في منافسة معه؟

لا، أبداً، من ينافسني هو الورق قبل موافقتي على الدور. باسل حبيبي وهو ممثل محترف وموجود بقوة قبل مسلسل «الإخوة» لكن جماهيرية «الإخوة» كشفت عنه أكثر. باسل قدم أعمالاً تاريخية أهم بكثير من «الإخوة».

هل تابعت مسلسلات في موسم رمضان الفائت؟

تابعت جزءاً من هذه المسلسلات وليس كلها. تابعت «سجن النسا». هو عمل جداً حقيقي ومتميز وصادق. وكانت درة ونيللي كريم متميزتين ورائعتين. تابعت «قلم حمرة» مسلسل جميل وسلافة معمار ممثلة رائعة ومحترفة. ومسلسل «حلاوة روح» أيضاً جميل جداً.

ما رأيك في تجربة ميريام فارس في «اتهام» وهيفاء وهبي في «كلام على ورق» وسيرين عبد النور في «لعبة الموت»؟

«اتهام» مسلسل راق جداً. وقد فاجأتني ميريام بتمثيلها واستطاعت أن تمسك الجمهور من الحلقة الأولى. المسلسل رائع صورةً وإخراجاً. أنصح ميريام بزيادة أعمالها الدرامية. هيفاء وهبي أثبتت وجودها كممثلة محترفة بدرجة عالية من التنوع في الأداء والاختيار الجميل والراقي. فهيفاء جميلة شكلاً ومضموناً، وأنصحها بالتركيز على السينما إلى جانب الدراما لأنها حقيقة نجمة سينمائية.

سيرين عبد النور ممثلة جيدة وتحسن اختيار أدوارها بشكل جيد وتعرف تماماً الدور المناسب لها. هي مجتهدة تطور أدواتها وتشتغل على نفسها بشكل جيد. لكن أنصحها بالخروج من قالب الحب والرومانسية لأنها قادرة على العطاء أكثر من هذه الأدوار.

ما رأيك بدور عابد فهد في مسلسل «لعبة الموت» ومكسيم خليل في «روبي»؟

عابد فهد صديقي ودائماً أعماله أنيقة ومحترمة والمخرج سامر برقاوي إضافة لعابد. مكسيم خليل ممثل جيد ومعروف في الدراما. لكن مسلسل «روبي» قدمه بشكل واسع جماهيرياً.

أتمنى التمثيل مع هؤلاء

من الممثلة والممثل اللذان يتمنى باسم مشاركتهما في التمثيل؟

حقيقة، أتمنى من كل قلبي مشاركة منة شلبي ومنى زكي وهند صبري وهشام سليم ومحمد رجب وعمرو يوسف. وأحمد حلمي هو أيقونة مصر أتمنى له الشفاء.

هل خلافك السابق مع الممثلة سلاف فواخرجي مازال قائماً؟

خلافي معها سببه أنها أساءت الفهم، وهو خلاف بوجهات النظر، أصلاً لا تواصل بيني وبينها. ولا أعرفها بشكل شخصي. أعرفها كممثلة مبدعة.

هل تعتبر أن سلاف قد خسرت بموقفها السياسي؟

كل السوريين بشكل عام خسروا وأول الخاسرين هم الفنانون.

كيف تتصور عودة الشعب السوري إلى سوريا بعد انتهاء الحرب، خاصة أن هجرة الشعب فتحت أمامهم ثقافات اجتماعية أخرى؟

صعبة جداً، لأن ما حصل في سوريا هو دمار للبشر قبل الحجر، والعودة بحاجة إلى سنوات، وعلى الشعب السوري أن يتقبل الآخر مهما اختلف معه في وجهات النظر. وتقبل الآخر هي الخطوة الأولى لبناء سوريا. فإعادة بنائها تبدأ من البشر قبل الحجر.

أنهى باسم ياخور حديثه وهو متأثر وحزين على ما يحصل في سوريا متمنياً السلام لبلده ولكل العالم العربي

الأبوة في حياتي

أنت أب لطفل اسمه روي ابراهام، ماذا غيرت فيك الأبوة؟

الأبوة سحبت مني الأنانية، وغيّرت سلم أولوياتي وجعلتني أنسى نفسي لراحة روي ابراهام أولاً، ثم لزوجتي رنا الحريري ثانياً. الأبوة شعور غريب لا نعرف مداه. هو حقيقة نعمة ربانية