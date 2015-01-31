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شاكيرا تُنجب طفلها الثاني

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الجمعة 30-01-2015 18:51

أنجبت النجمة الكولومبية Shakira طفلها الثاني من حبيبها Gerard Pique، لاعب فريق برشلونة، مساء يوم أمس الخميس، في مستشفى Quirón Teknon في برشلونة .

Shakira البالغة من العمر 37 عاماً أنجبت الطفل بعملية قيصريّة. وقد حجز لها حبيبها طابقاً كاملاً في المستشفى لأجل ذلك.

واللافت أنّ الطبيب هو نفسه الذي أنجبت على يده طفلها الأول Milan منذ سنتين.

يُذكر أنّ علاقة النجمة العالمية Shakira بحبيبها Gerard Pique البالغ من العمر 27 عاماً بدأت عام 2010 بعد أن صوّر معها أغنية " Waka Waka" الخاصّة بالمونديال.

وقد أطلقت النجمة على طفلها اسم Sasha، بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية لفريق الإسباني، وما أكده جد Gerard Piqué.

 

 

 

 

 

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