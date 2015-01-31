أمل علم الدين تنتصر على صحافي حاول السخرية منها

بعد أن توجّهت المحامية البريطانية، اللبنانية الأصل، أمل علم الدين إلى فرنسا لتترافع أمام المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان لصالح الدولة الأرمينية بطلبها تجريم مَن يُنكر الإبادة الجماعيّة التي حدثت في بداية القرن العشرين، حاول صحافي استفزاز علم الدين، التي لجأت إلى الحكمة لتنتصر عليه.

وعلى الرّغم من أنّها كانت تتميّز بزيّ المحاماة وألقت خطاباً مميّزاً جداً، فإنّ الصحافي Bruno Waterfield، وهو صحافي من مجلّة The Telegraph، حاول أن يستفزّها بسؤاله عن زيّها الذي اختارته، وقال: "أعتقد أنّ العالم كلّه كان ينتظرك بثوب Versace!".

لكن أمل أثبتت مجدّداً أنها شخصيّة رصينة وبارعة، فأجابت قائلةً: "إنني أرتدي Ede & Ravenscroft!"، هذه العلامة التجاريّة الأقدم في لندن والمشهورة بتصميمها للأثواب الخاصّة بالسلك القضائي".

وكان Bruno Waterfield في تغريدة له على حسابه على تويتر، قد سخر من أسلوب أمل علم الدين خلال جلسة الاستماع، حيث كتب قائلاً: "ما هذا الذي ترتديه زوجة George Clooney ؟ إنّه فستانٌ للمحاماة! هي اليوم شخص عادي وليست زوجة ممثل مشهور".

وكانت زوجة النجم العالمي George Clooney داخل المحكمة بزيّ المحاماة، وبإطلالة مختلفة جداً عن تلك التي تظهر فيها إلى جانب زوجها على السجّادة الحمراء، إلى درجة أنّ ابتسامتها في المحكمة كانت تُعطي انطباعاً بأنها شخصيّة قويّة وصارمة، خصوصاً أنّها تتسلّم قضايا حسّاسة.