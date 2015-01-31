بالصور.. ​قرية بنى محمد بأسيوط تودع جثمان شهيد «تفجيرات العريش»

شيع مساء أمس، فى مشهد جنائزى مهيب المئات من أهالى قرية بنى محمد التابعة لمركز أبنوب فى أسيوط جثمان الشهيد علي عبدالوهاب احمد والذى استشهد فى لأحداث الإرهابية التى شهدتها محيط الكتيبة 101 بالعريش وسط هتافات منددة بالإرهاب والمطالبة بالقصاص من القتلة والإرهابيين وتحول المواكب الجنائزي للشهيد إلى مظاهرة ضد الإرهاب، والتنديد بجرائم الإخوان.

يذكر أن أسيوط فقدت 3 من أبناءها من بين شهداء الحوادث الإرهابية التى شهدتها العريش أمس وهم كلا من “علي عبدالوهاب احمد ،بني محمد بمركز ابنوب ، هاني محمد عبدالله مركز البداري.,و صلاح سالم محمود إبن قر ية اللوقا.

ووصل 2من الجثامين بينما لم يصل جثمان الشهيد الثالث صلاح سالم محمود إبن قر ية اللوقا التابعة لساحل سليم وذلك لعلم أهله بنبأ وفاته فى ساعة متأخرة من مساء اليوم ومن المتوقع ان يشيع جثمانه غد السبت​.