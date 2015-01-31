أخبار عاجلة

كأس البرتغال: التحليل الفني لمباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال بين فريقي تشافيس وفيتوريا جيماريش -
شاهد| هدفان بملخص لمسات «صلاح» في وداع روما لكأس إيطاليا -
مساعدا إيناسيو يصلان القاهرة الخميس المقبل -
عاشور يدير لقاء الشرقية والزمالك.. ونور الدين للجيش والداخلية -
أحمد مرتضى يقدم تقريرا مفصلا لـ«إيناسيو» عن لاعبي الزمالك -
بريزنتيشن تجيب: أين يذاع سوبر إفريقيا لليد؟ -
أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار -
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور.. ​قرية بنى محمد بأسيوط تودع جثمان شهيد «تفجيرات العريش»

Google+ Print
بالصور.. ​قرية بنى محمد بأسيوط تودع جثمان شهيد «تفجيرات العريش» بالصور.. ​قرية بنى محمد بأسيوط تودع جثمان شهيد «تفجيرات العريش»

شيع مساء أمس، فى مشهد جنائزى مهيب المئات من أهالى قرية بنى محمد التابعة لمركز أبنوب فى أسيوط جثمان الشهيد علي عبدالوهاب احمد والذى استشهد فى لأحداث الإرهابية التى شهدتها محيط الكتيبة 101 بالعريش وسط هتافات منددة بالإرهاب والمطالبة بالقصاص من القتلة والإرهابيين وتحول المواكب الجنائزي للشهيد إلى مظاهرة ضد الإرهاب، والتنديد بجرائم الإخوان.

يذكر أن أسيوط فقدت 3 من أبناءها من بين شهداء الحوادث الإرهابية التى شهدتها العريش أمس وهم كلا من “علي عبدالوهاب احمد ،بني محمد بمركز ابنوب ، هاني محمد عبدالله مركز البداري.,و صلاح سالم محمود إبن قر ية اللوقا.

ووصل 2من الجثامين بينما لم يصل جثمان الشهيد الثالث صلاح سالم محمود إبن قر ية اللوقا التابعة لساحل سليم وذلك لعلم أهله بنبأ وفاته فى ساعة متأخرة من مساء اليوم ومن المتوقع ان يشيع جثمانه غد السبت​.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا