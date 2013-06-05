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وفد الاتحاد الأوروبى يزور جنوب سيناء لتفقد مشروعات البرنامج الإقليمى

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وفد الاتحاد الأوروبى يزور جنوب سيناء لتفقد مشروعات البرنامج الإقليمى وفد الاتحاد الأوروبى يزور جنوب سيناء لتفقد مشروعات البرنامج الإقليمى

يقوم جيمس موران سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبى بمصر اليوم الأربعاء بجولة ميدانية لمحافظة جنوب سيناء يتفقد خلالها المشروعات التى قام بإنشائها البرنامج الإقليمى لتنمية جنوب سيناء التابع للاتحاد الأوروبى ضمن المنحة المقدمة، للمحافظة فى السابق وبلغت 64 مليون يورو وتستمر الزيارة على مدى يومين.

ويتفقد السفير والوفد المرافق له مرفق إدارة المخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ ومركز جنوب سيناء لدعم المرأة ومركز ذوى الاحتياجات الخاصة بطور سيناء، ثم زيارة قرية السلام البدوية التابعة لمدينة سانت كاترين، وتبعد عنها 60 كيلومترا ثم يختتم السفير جولته بزيارة لدير سانت كاترين للوقوف على مشروع الترميم الذى تم الانتهاء منه العام قبل الماضى.

وصرح مصدر مسئول بجنوب سيناء أن هذه الزيارة تأتى للوقوف على المشروعات التى أقيمت وتقدم أشخاص بشكاوى للنيابة والجهات الأمنية المختلفة ضد البرنامج لعدم جدوى تلك المشروعات.
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