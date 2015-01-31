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سفير مصر باليونسكو ينعى شهداء العريش: «عمليات لن تنال من تماسكنا»

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نعى الدكتور محمد سامح عمرو سفير باليونسكو ورئيس المجلس التنفيذى للمنظمة شهداء الوطن الذين سقطوا أمس نتيجة العملية الإرهابية الخسيسة التي وقعت في شمال سيناء ضد عدد من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

وقال الدكتور عمرو أن مرتكبى هذه العمليات الإرهابية لا يعلمون جيدا طبيعة الشعب المصرى وصموده عبر عصور التاريخ المختلفة، مؤكدا أن هذه العمليات لن تنال من تماسكنا بل تزيد من عزيمتنا لمحاربة مثل هذه العمليات الارهابية وكل من يقف وراءها.

وأكد على ثقته المطلقة في أن أبناء مصر المخلصين سيقفون مع وخلف رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن، وأنه لا بد من العمل على مواجهة هؤلاء الإرهابيين الذين يسعون لإثارة الفوضى في المنطقة العربية.

وأعرب عن أمله في أن يعى العالم حجم المخاطر والتهديدات التي نتعرض لها والتى لن تنال من مواقف مصر الثابتة والمعلنة بضرورة محاربة الإرهاب والتصدى له قبل ان يستفحل خطره ليس على مصر والمنطقة العربية فقط، وانما يمكن أن يطول كل دول العالم.

وقدم عمرو تعازيه لأسر الشهداء والدولة المصرية، داعيا الله تعالى أن يتغمدهم برحمته، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء.

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