حكاية مدرب صلاح المحتمل - عقدة ' ميدو ' وطارد نجم روما

اقترب الجناح المصري محمد صلاح من الانضمام إلى فيورنتينا الإيطالي ليلعب تحت قيادة الإيطالي فينشينزو مونتيلا، فمن هو مونتيلا؟ وكيف كان له دورا في رحيل أحمد حسام "ميدو" من روما؟

مونتيلا أكد يوم الجمعة رحيل صانع ألعاب فيورنتينا خوان كوادرادو إلى تشيلسي، مع اقتراب ضم محمد صلاح إلى الفريق الإيطالي. ( طالع التفاصيل)

المدير الفني لفيورنتينا أشاد بصلاح، نظرا لأنه " يقدر على لعب أكثر من دور داخل الملعب" ويقدر على تعويض كوادرادو ولكنه " يحتاج وقت فقط من أجل التأقلم".

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بداية مونتيلا

فينشينزو بدأ مشواره مع كرة القدم عام 1990 مع إمبولي الإيطالي، ونجح من خلال 51 مباراة في إحراز 26 هدفا.

وطوال خمس سنوات مع إمبولي، تألق مونتيلا بقوة في قيادة هجوم الفريق الإيطالي، قبل أن يرحل جنوي الذي كان يشارك في دوري الدرجة الثانية الإيطالية.

وواصل مونتيلا هز شباك الخصوم، فسجل 21 هدفا خلال 34 لقاء مع جنوي في موسم واحد فقط مع الفريق، قبل أن يرحل إلى سمبدوريا بعدها إلى روما عام 1999.

مع روما بدأ مونتيلا كما يجب أن يكون، فسجل 18 هدفا بالدوري في موسمه الأول، وبدأ في حصد الألقاب فحقق الدوري الإيطالي موسم 2000-01 والسوبر الإيطالي 2001، على الرغم من عدم اعتماد الإيطالي فابيو كابيلو المدير الفني لروما وقتها على مونتيلا كأساسي في كل المباريات.

بداية الشجار

عدم اعتماد كابيلو على مونتيلا وإدراجه على مقاعد البدلاء في أوقات كثيرة، نتج شجار وتصريحات قوية بين الطرفين، وعلق اللاعب في مارس 2002 " أتمنى أن أقدم الأكثر مع المدرب الجديد" على الرغم من عدم رحيل كابيلو وقتها.

وبالفعل رحل كابيلو وأتى تشيزاري برانديلي وتابعه رودي فولر وشهدت تلك الفترة عودة مونتيلا إلى تألقه وتواجده أساسيا بجوار جابريل باتيستوتا.

عقدة " ميدو"

أحمد حسام ميدو انضم إلى روما قادما من مارسيليا الفرنسي عام 2005 في وقت طفرة الثنائي باتيستوتا ومونتيلا.

عقب 3 أشهر من وصول ميدو، رحل الألماني رودي فولر المدير الفني للفريق وقتها، ليحل ديل نيري بدلا منه.

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واعتمد ديل نيري على مونتيلا كقائد في خط الهجوم، ولم يعط أداء مونتيلا وقتها أي فرصة لتواجد ميدو بدلا منه كأساسي في المباريات.

واكتفى ميدو بالمشاركة مع روما في 14 مباراة، من بينهم 8 في الدوري الإيطالي، ليترك تألق مونتيلا ويرحل إلى توتنام معارا.

وتألق ميدو في إعارته مع توتنام، قبل أن يتقدم النادي اللندني بعقد لشراء ميدو نهائيا وبالفعل يرحل ميدو عن الدوري الإيطالي والسبب تألق مونتيلا وباتيستوتا.

مونتيلا .. طارد نجم روما

بعد مسيرة طويلة في الملاعب انهى مونتيلا حكايته في الملاعب ليبدأ بعدها بعامين حكاياته من مقعد الجهاز الفني.

وتولى مونتيلا قيادة روما عام 2011 قبل أن يرحل في العام التالي مباشرا إلى كاتانيا.

مع روما كمدير فني نشبت العديد من المشاكل والخلافات بينه وبين جيريمي مينيز لاعب ميلان الحالي وروما الأسبق.

على الرغم من بداية ظهور مينيز بشكل رائع مع روما، إلا أن مونتيلا لم يعجبه الموهوب الفرنسي وبدأت المناوشات.

واستمرت حتى وبخ مونتيلا مينيز بقوة في مران روما عقب الخسارة من إنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا.

وتحدث صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية عن ما حدث وقتها، موضحه أن مينيز انفعل عقب توبيخ مونتيلا ليخلع قميصه وينسحب من التدريبات.

ليرحل مينيز عن روما تاركا مونتيلا وينضم إلى باريس سان جيرمان، قبل أن يعود مجددا إلى الدوري الإيطالي ولكن من بوابة ميلان عام 2014.

وبعد موسم أول مع روما، رحل مونتيلا إلى كاتانيا قبل أن تنتهي العلاقة بين الطرفين بشكل سريع.

وتولى مونتيلا مسؤولية تدريب فيورنتينا من عام 2012 ولم يرحل حتى اللحظة، مع تقديم أداء مميز مع الفريق وقيادته إلى الدوري الأوروبي.