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مجهولون يطلقون النيران على سيارتين للشرطة بالسويس.. وإصابة مواطن

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مجهولون يطلقون النيران على سيارتين للشرطة بالسويس.. وإصابة مواطن مجهولون يطلقون النيران على سيارتين للشرطة بالسويس.. وإصابة مواطن

أرشيفية

قام مجهولون منذ قليل بإطلاق النيران على سيارتين للشرطة تابعة لادارة تأمين الطرق والأنتشار السريع بمنطقتين مختلفتين فى توقيت واحد الأولي اثناء سيرها لتمشيط منطقة السلام، حيث فوجئ من بالسيارة بوابل من النيران بشكل مفاجئ من منطقة مجهولة مما أسفر عن إصابة مواطن بطلق ناري وذلك اثناء مروره بالقرب من السيارة الشرطية.

أما السيارة الشرطية الثانية تعرضت للهجوم بطلقات نارية بنفس الطريق أثناء سيرها بمدينة المستقبل 2 ولم يسفر الحادثين عن أى أصابات بضباط وأفراد الشرطة، وتعرضت السيارات لبعض التلفيات.

وقال مصدر أمني، أن هناك حالة من الأستنفار الأمني للقوات حاليا من أجل منع هجوم أخر وضبط المتهمين فى الوقائع السابقة.

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