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وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. سعد الجبري

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وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. سعد الجبري وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. سعد الجبري

    ولد وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، عضو مجلس الشؤون السياسية والأمنية الدكتور سعد بن خالد بن سعدالله الجبري في مدينة حائل عام 1378 ه، وحصل على شهادة الدكتوراه من قسم الذكاء الاصطناعي من جامعة أدنبرة بالمملكة المتحدة عام 1418ه.

وكان الجبري قد حصل على شهادة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وشهادة الدبلوم في برمجة الحاسبات الآلية من معهد الإدارة العامة بالرياض عام 1404ه، وليسانس اللغة العربية وآدابها من جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية عام 1403ه، وبكالوريوس علوم أمنية من كلية الملك فهد الأمنية بالرياض عام 1399ه.

وعمل في كلية الملك فهد الأمنية ثم انتقل إلى وزارة الداخلية حيث شغل عدة مناصب من بينها مدير إدارة شؤون الضباط والأفراد بوزارة الداخلية ومستشار أمني.

تدرج بالرتب العسكرية حتى رتبة لواء ثم عين بالمرتبة الممتازة اعتباراً من 1/ 7/ 1431ه.

وفي تاريخ 9/ 4/ 1436ه صدر أمر ملكي بتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، كما صدر أمر ملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشؤون السياسية والأمنية.

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