وزير الخدمة المدنية خالد العرج

ولد وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج عام 1958م، وحصل على درجة الماجستير في علوم تكنولوجيا الإدارة، في ديسمبر عام 1984م بمرتبة الشرف، ودرجة بكالوريوس العلوم في هندسة التصنيع بأغسطس عام 1983م بمرتبة الشرف من جامعة وسكانسون بأمريكا، كما حصل على شهادة في برنامج التنمية الائتمانية في نيويورك عام 1985م.

عمل العرج عضو مجلس إدارة وعضواً مؤسساً في العديد من الشركات الخاصة، كما عمل في العديد من المؤسسات الحكومية.

وكتب العديد من المقالات في الصحف المحلية حول الإدارة والاستثمار والموارد البشرية والموضوعات المتعلقة بالتدريب والتوظيف.

وفي تاريخ 9/ 4/ 1436 ه صدر أمر ملكي بتعيين الأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزيراً للخدمة المدنية.