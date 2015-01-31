العثور على مومياوات فرعونية تسبح بترعة فى ديرمواس بالمنيا

عثرت الأجهزة الأمنية بالمنيا على 3 صناديق في بادئ الأمر ظن انها جثث لقتلي وضعهم مجهولون للتخلص من جسم جريمته إلا أنه بالفحص تبين أن تابوتين بداخلهما مومياوتين اثريتين وتابوت ثالث عليه نقوش ترجع للعصر الفرعونى القديم وعلى الفور انتقل خبراء الآثار والعقيد عبد السميع فرغلى رئيس مباحث الآثار بالمنيا لفحص المضبوطات.

كان اللواء اسامه متولي مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطار من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي بورود بلاغ من أهالي قرية اوده باشا التابعه لمركز ديرمواس جنوب المنيا بالعثور على جثث ادميه.

وعلى الفور انتقل العميد محمد عبد العظيم رئيس فرع البحث الجنائي جنوب والرائد أحمد صلاح شلبي معاون مباحث المركز والرائد محمد غزالي رئيس المباحث لفحص البلاغ حيث تبين العثور على 3 توابيت بداخلهما مومياوتين وقد نزع غطاء

> التابوتين اللذان يغطيهما بينما عثر على تابوت ثالث مغلق وعليه آثار لنقوش ورسومات ترجع للعصر الفرعونى وتحرر محضربالواقعه وتم إخطار

> المستشار أحمد عبد الظاهر رئيس نيابة ديرمواس والذي أمر بتشكيل لجنة ثلاثيه من هيئه الآثار وطالب سرعه تحريات المباحث حول الواقعه.