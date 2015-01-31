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قائد عام شرطة عجمان يقلد 8 ضباط رتبهم الجديدة

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قائد عام شرطة عجمان يقلد 8 ضباط رتبهم الجديدة قائد عام شرطة عجمان يقلد 8 ضباط رتبهم الجديدة

قلد العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بمكتبه 8 ضباط رتبهم الجديدة، بناءً على المرسوم الاتحادي رقم 7 لسنة 2015 والمتضمن ترفيعهم لرتبة مقدم من القيادة العامة لشرطة عجمان.

وشمل القرار ترفيع كل من عبد الحكيم ناصر النعيمي، ومحمد علي بوهارون، وسالم علي غدير الكتبي، ومروان محمد الغفلي، وعارف عبيد الزعابي، ومحمد خلفان هندي بن تريس، وخلفان ناصر خلفان السويدي، وطارق عبد الله الغفلي من رتب رائد على مقدم.

وتوجه قائد عام شرطة عجمان خلال مراسم التقليد بالتهنئة للضباط المرفعين وحثهم على مواصلة العطاء وتحقيق تطلعات الوطن وقيادته العليا نحو مزيد من الأمن والاستقرار وتلبية حاجة الجمهور عبر الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية. ومن جانبهم ثمن الضباط الثقة الغالية التي أولتها وزارة الداخلية لهم، مؤكدين أنهم سيكونون على قدر هذه الثقة.

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