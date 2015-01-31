«صحة دبي» تختتم مشاركتها في معرض الصحة بعصف ذهني

ترأس المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي، أمس الأول على هامش اختتام مشاركة الهيئة بمعرض الصحة العربي جلسة للعصف الذهني مع فريق عمل الهيئة المشارك بالمعرض، الذي اختتم فعالياته بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأثنى المهندس الميدور على المشاركة الناجحة للهيئة وبالجهود التي قام بها فريق العمل لنقل صورة دبي المشرقة لزوار المعرض من مختلف دول العالم، والتعريف بتطور الخدمات الصحية، وفرص الاستثمار المتاحة للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية الحكومة بتعزيز الموقع التنافسي لدولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص وجهة مثالية للمال والأعمال والسياحة العلاجية.

وقال مدير عام هيئة الصحة بدبي في تصريحات صحافية إن جلسة العصف الذهني تهدف إلى وضع الملامح والتصورات المبدئية لمشاركة الهيئة في الدورة المقبلة للمعرض، الذي يعد ثاني أكبر معرض ومؤتمر للرعاية الصحية في العالم وأكبر حدث من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط، ما يشكل فرصة مثالية للهيئة تتطلب الاستفادة القصوى منها في ظل التوسع المستمر لمنشآتها الصحية وتنامي احتياجاتها من الأجهزة والمعدات والتقنيات الطبية المتطورة.

وأكد أهمية التخطيط لتحقيق الأهداف المرسومة للهيئة في ظل وضوح الرؤية ووجود خارطة طريق مرنة وواضحة المعالم تستجيب للاحتياجات الفعلية للسكان من الخدمات الصحية خلال السنوات المقبلة، وتترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، البعيدة المدى لمستقبل دبي لأن تكون مقصداً للسياحة العلاجية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وثمن مدير عام هيئة الصحة بدبي الجهود التي يقوم بها موظفو الهيئة على اختلاف مواقعهم ومسمياتهم الوظيفية لتحقيق أهداف واستراتيجية ومبادرات الهيئة، مطالباً بالعمل الجاد لمواكبة فكر وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتسهيل حياة الناس وتبسيط إجراءات حصولهم على الخدمة.

نتائج إيجابية

واستعرض مدير عام هيئة الصحة بدبي النتائج الإيجابية التي حققتها الهيئة من مشاركتها في الدورة الحالية للمعرض في المجالين العلمي والتقني..

حيث شارك أطباء الهيئة من مختلف التخصصات في (18) مؤتمراً طبياً تضمنتها الدورة الحالية لمعرض الصحة العربي، التي ركزت على أمراض القلب والأوعية الدموية، مرض السكري، أمراض الجهاز الهضمي، ارتفاع ضغط الدم، جراحة العظام، طب الأطفال، الصحة العامة، المسالك البولية، التخدير، الطب التكميلي، الأشعة، إدارة الجودة، الرواد في الرعاية الصحية، رواد الهندسة الطبية وغيرها.

وأوضح المهندس الميدور أن المشاركة في هذه المؤتمرات الطبية يعزز من استراتيجية الهيئة في مجال التعليم الطبي المستمر، من خلال زيادة المعرفة العلمية للأطباء والاطلاع على آخر المستجدات العالمية في مختلف التخصصات الطبية.

4 آلاف مشاركة

وقال: إن المشاركة الضخمة للشركات العارضة التي وصل عددها إلى 4000 شركة من 70 دولة شكلت فرصة مثالية للهيئة للاطلاع على أحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات الطبية والاستفادة منها في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في ظل الخطة التوسعية، التي تتبناها الهيئة في هذا المجال.

وأوضح أن الهيئة قامت خلال المعرض بالاتفاق مع شركة «جنرال إلكتريك للرعاية الصحية» لتزويد مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، المقـرر افتتاحه خلال العـام الجاري، بتقنيات طبية مبتكـرة ستمثل نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الصحية للأطفال.

وقال مدير عام هيئة الصحة بدبي إن الهيئة ستقوم بتلبية متطلبات المستشفى من المعدات والأجهزة التقنية في كل تخصصات المستشفى في مجالات الأورام وأمراض القلب والصحة العقلية والأمراض العصبية وغيرها.

كما سيتم تزويد المستشفى بأجهزة التصوير المقطعي الأكثر وضوحاً في العالم، وحاضنة للمواليد الجدد المجهزة بنظام تدفئة يضمن درجة حرارة موحدة وملائمة للأطفال الخدّج، إضافة إلى جهاز Vscan بتقنية الموجات فوق الصوتية، الذي يمكن استخدامه بسهولة لتقييم تدفق السائل الداخلي، فضلاً عن حجمه الصغير، الذي يتيح للأطباء حمله بالجيب على غرار الهاتف الذكي.

وقال المهندس الميدور، إنه سيتم تزويد أقسام القلب والأشعة والطوارئ في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بحلول التصوير بالموجات فوق الصوتية، وبأحدث التقنيات العالمية والحلول الذكية لتقديم خدمات ذات معايير ومستوى عال من الجودة.