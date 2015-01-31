سعيد الطاير: 2.6 مليار درهم لدعم البنية التحتية استعداداً لإكسبو 2020

واصل الوفد الذي يترأسه سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اجتماعاته ولقاءاته في العاصمة النمساوية فيينا..

حيث التقى والوفد المرافق في مقر غرفة الصناعة النمساوية في فيينا عدداً كبيراً من شركات الطاقة النمساوية بحضور كريستوف ليتال، رئيس غرفة التجارة النمساوية، وريتشارد شينتس، نائب رئيس الغرفة، وريتشارد باندييرا، المستشار التجاري النمساوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

كما حضر اللقاء كل من أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالهيئة..

والدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعبد الناصر عباس، مدير أول الخزينة، وإيفانو إيانيللي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المتميّز لضبط الكربون، وأحمد عبد الله، مدير أول الاتصال الخارجي بالهيئة.

في بداية الاجتماع، رحب رئيس غرفة التجارة النمساوية بالوفد مشيداً بالعلاقات المميزة بين النمسا ودولة الإمارات العربية المتحدة على كل الصعد.

ثم ألقى سعيد محمد الطاير، كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بمشاركة الشركات النمساوية في المشروعات التي ينفذها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي وتعزيز فرص التعاون في قطاعات الطاقة، والمياه، والبيئة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

استعراض المشاريع

كما استعرض استراتيجيتي المجلس الأعلى للطاقة بدبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، كما تم استعراض عدد من مشروعات الهيئة الكبرى مثل مشروع توسعة محطة توليد الكهرباء وتحلية المياه (المحطة M) ومشروع محطة توليد الكهرباء باستخدام تقنية الفحم النظيف بحصيان..

ومشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والشبكات الذكية، وقد تم تخصيص أكثر من 2.6 مليار درهم لدعم البنية التحتية من مشاريع الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة لمعرض إكسبو الدولي 2020، شاملة الإنتاج والنقل والتوزيع والشبكات الذكية، وذلك لاستضافة أفضل نسخة لمعرض إكسبو يمكن أن يشهدها العالم على الإطلاق.

3 مبادرات

أطلقت الهيئة ثلاث مبادرات ذكية تدعم مبادرة «دبي الذكية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مساهمة في جعل مدينة دبي أذكى مدينة في العالم: المبادرة الأولى تشمل ربط الطاقة الشمسية في المنازل والمباني.

«كهرباء دبي» تعزز التعاون مع الصين

في إطار الزيارات التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية لهيئة كهرباء ومياه دبي، استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، زانغ ياي، القنصل الاقتصادي والتجاري في القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، يرافقها كل من هاري دو، العضو المنتدب لشركة «سنتن أل كاي إي باور»، ويو تاو، رئيس مؤسسة هندسة البناء الصينية في الشرق الأوسط. وحضر اللقاء من جانب الهيئة، أحمد عبد الله، مدير أول - قطاع التسويق والاتصال المؤسسي.

ورحب العضو المنتدب بالوفد الزائر، مشدداً على أهمية تعزيز فرص التعاون القائم والعمل المشترك بين الهيئة وكل الشركات الصينية الرائدة في الاستثمار في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة. واستعرض أحدث مشاريع الهيئة وإنجازاتها على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث تسعى الهيئة لتعزيز بنية تحتية متميزة للطاقة والمياه تلبي جميع احتياجات التنمية في دبي.