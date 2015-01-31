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رسميا - الإسماعيلي يضم النيجيري أكيتشوكو 4 مواسم

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رسميا - الإسماعيلي يضم النيجيري أكيتشوكو 4 مواسم رسميا - الإسماعيلي يضم النيجيري أكيتشوكو 4 مواسم

أعلن الإسماعيلي رسميا عن تعاقده مع الأجنبي الثاني وهو النيجيري كينيث أكيتشوكو لمدة أربعة مواسم بداية من يناير الجاري.

أكيتشوكو 22 عاما، ولعب بالدوري القبرصي وسبق له اللعب لنادي رينجرز النيجيري.

وتم الحصول على البطاقة الدولية للاعب من خلال النظام الخاص بالانتقالات TMS وأصبح لاعبا في صفوف الدراويش.

وكان قد سبقه فى القيد اللاعب الغانى إيمانويل بناهينى 26 عاما والذى تعاقد معه الإسماعيلي لموسمين ونصف الموسم.

وصرح محمد أبو السعود رئيس النادى الإسماعيلي إنه يتبقى لاعب محترف يجرى حاليا الإنتهاء من أجراءات قيده.

طالع إمكانات اللاعب

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فيديو اليوم السابع