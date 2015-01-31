الأهلي: التعاقد مع هندريك لم يكن صدفة .. ولديه مشكلة بسيطة في الركبة

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي أن التعاقد مع هندريك هلمكه لم يكن صدفة أو سد خانة، مؤكدا على أنه سيكون إضافة قوية للفريق.

وأنهى الأهلي اتفاقه مع هلمكه ووقع معه عقدا لمدة 3 سنوات ونصف، ولاقت الصفقة انتقادات نظرا لعدم شهرة اللاعب من قبل في مصر. (طالع التفاصيل)

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وقال جمعة لـFilGoal.com يوم الجمعة: "الناس كانت تقول أننا سنتعاقد مع لاعب إفريقي، ولكننا لم نؤكد هذا".

وأضاف "التعاقد مع هلمكه لم يكن صدفة كما يقول البعض أو لمجرد سد خانة .. فقد تابعناه جيدا ونعلم قدراته وسيكون إضافة لنا".

وتابع مدير الكرة "الطبيب قال إن لديه مشكلة بسيطة في الركبة وسنحاول علاجه، ومدة غيابه قد تكون من أسبوعين لثلاثة ينضم بعدها لزملائه".

واستغنى الأهلي عن موسى يدان البوركينابي لكي يتمكن من قيد لاعبه البرازيلي الجديد.

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