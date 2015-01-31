أخبار عاجلة

شاهد| هدفان بملخص لمسات «صلاح» في وداع روما لكأس إيطاليا -
مساعدا إيناسيو يصلان القاهرة الخميس المقبل -
عاشور يدير لقاء الشرقية والزمالك.. ونور الدين للجيش والداخلية -
أحمد مرتضى يقدم تقريرا مفصلا لـ«إيناسيو» عن لاعبي الزمالك -
بريزنتيشن تجيب: أين يذاع سوبر إفريقيا لليد؟ -
أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار -
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
رئيس مركز شباب الجزيرة يكشف تفاصيل حريق صالة الجمباز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي: التعاقد مع هندريك لم يكن صدفة .. ولديه مشكلة بسيطة في الركبة

Google+ Print
الأهلي: التعاقد مع هندريك لم يكن صدفة .. ولديه مشكلة بسيطة في الركبة الأهلي: التعاقد مع هندريك لم يكن صدفة .. ولديه مشكلة بسيطة في الركبة

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي أن التعاقد مع هندريك هلمكه لم يكن صدفة أو سد خانة، مؤكدا على أنه سيكون إضافة قوية للفريق.

وأنهى الأهلي اتفاقه مع هلمكه ووقع معه عقدا لمدة 3 سنوات ونصف، ولاقت الصفقة انتقادات نظرا لعدم شهرة اللاعب من قبل في . (طالع التفاصيل)

تعرف على لاعب الأهلي - ألماني برازيلي.. والاستقلال فسخ عقده للإصابة

وقال جمعة لـFilGoal.com يوم الجمعة: "الناس كانت تقول أننا سنتعاقد مع لاعب إفريقي، ولكننا لم نؤكد هذا".

وأضاف "التعاقد مع هلمكه لم يكن صدفة كما يقول البعض أو لمجرد سد خانة .. فقد تابعناه جيدا ونعلم قدراته وسيكون إضافة لنا".

وتابع مدير الكرة "الطبيب قال إن لديه مشكلة بسيطة في الركبة وسنحاول علاجه، ومدة غيابه قد تكون من أسبوعين لثلاثة ينضم بعدها لزملائه".

واستغنى الأهلي عن موسى يدان البوركينابي لكي يتمكن من قيد لاعبه البرازيلي الجديد.

شاهد مهارات اللاعب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر

مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: يجب إعادة صياغة العلاقة بين مصر وأمريكا وحجم التبادل التجاري معهم ضعيف جدا

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: يجب إعادة صياغة العلاقة بين مصر وأمريكا وحجم التبادل التجاري معهم ضعيف جدا

مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر

مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر

مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر

مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر