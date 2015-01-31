حكاية مهاجم الإسماعيلي الجديد - لعب في إسرائيل وتألق بتركيا واختفى بالسعودية

كثفت إدارة الإسماعيلي مجهوداتها من أجل التعاقد مع هداف غاني لتعويض رحيل جون أنطوي إلى الشباب السعودي .. وقد عثرت على إيمانويل بناهين.

إيمانويل بناهيني صاحب الـ26 عاما سبق له اللعب في إسرائيل بعدما بدأ مسيرته الاحترافية في غانا.

رسميا - الإسماعيلي يضم مهاجم غاني موسمين ونصف

المعروف أن سوق اللاعبين في غانا مفتوح في إسرائيل، إذ مر أكثر من لاعب غاني عبر أندية إسرائيلية، بل أن المدير الفني الحالي للنجوم السوداء هو أفرام جرانت.

ويستعرض FilGoal.com أبرز محطات في مسيرة مهاجم الإسماعيلي الجديد الذي وقع لمدة موسمين ونصف.

غانا وإسرائيل

- بعد مشاركته في عدد من الأندية كهاو، انتقل إلى هارت أوف ليونز في صيف 2006، ووقع على عقود لمدة ثلاثة مواسم.

- ثم انتقل بناهيني إلى الدوري الإسرائيلي في 2008 من خلال فريق هابويل بيتا تيكفا في دوري الدرجة الأولى، ولكنه لم يحظ بفرص كثيرة للاعب وظهر في 16 مباراة سجل خلالها هدفا.

- وتمت إعارة بناهيني إلى فريق راماتا هاشارون في الدرجة الثانية الإسرائيلي، ومع نهاية إعارته بأكتوبر 2009 عاد إلى غانا.

تركيا

- لم يمكث طويلا في تشيلسي الغاني، ثم انتقل إلى تركيا ولعب مع أندية أوردو سبور، ومنه إلى جريزنسبور معارا ثم كرازياكا، وآخر محطة له كانت مع سانليورفاسبور قبل انتقاله للعروبة السعودي.

- أبرز محطاته الكروية كانت مع كرازياكا بتسجيله 14 هدفا وصناعة 2 خلال 32 مباراة.

- كما لعب 23 مباراة مع سانليورفاسبور سجل فيها 10 أهداف وصنع سبعة.

السعودية

- انتقل إيمانويل بناهيني للعروبة السعودي وسجل معه هدفين في 12 مباراة لعبها من أصل 13 جولة.

اجمالي الدقائق التي لعبها إيمانويل للعروبة بها 819 دقيقة سجل خلالها هدفين الأول في المباراة التي جمعت فريقه بالاتحاد في الجولة الرابعة لدوري عبداللطيف جميل للمحترفين في نسخته الثانية، والتي خسرها الفريق بـ2/1، فيما سجل هدفه الثاني على الصعيد الشخصي في شباك الفتح في المواجهة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة عشرة لدوري والتي خسرها ايضاً فريقه بـ2/1.