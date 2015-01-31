جمعة: مباراة الزمالك أكبر رد على ' الأهلي فريق ضعيف ' .. والدور الثاني مختلف

يرى وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي أن أداء فريقه أمام الزمالك بالجولة 18 يوم الخميس بالدوري المصري أكبر رد على من شكك في قوة الفريق الأحمر.

وتعادل الأهلي مع الزمالك 1-1 بعد تقدم الفريق الأبيض عن طريق أيمن حفني، فنجح وليد سليمان بتسجيل التعادل بعد ثلاث دقائق.

وقال جمعة لـFilGoal.com يوم الجمعة: "كنا أقرب وأجدر بالفوز على الزمالك، فرصنا أكثر في الشوط الأول لدينا كرة في العارضة وأكثر من فرصة للتسجيل".

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وأضاف "حاولنا نؤكد ونرد على من يقول أن الأهلي فريق ضعيف والزمالك سيهزمه بسهولة".

وتابع "ما حدث أمس هو أكبر رد منّا".

الدور الثاني مختلف

ويؤمن جمعة أن الأهلي في الدور الثاني سيكون مختلفا تماما عما ظهر عليه في الأول، إذ يحتل الفريق الأحمر الترتيب الثالث برصيد 33 نقطة، وتلقى هزيمتين وست تعادلات.

وأشار مدير الكرة "سينضم لنا مؤمن زكريا في الدور الثاني، بيتر إيميموبوي وكذلك هندريك هلمكه بجانب المصابين والموقوفين".

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وأتم "الأهلي سيكون منافس شرس وقوي جدا على الدوري المصري هذا الموسم بالدور الثاني".