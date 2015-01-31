الآلاف يشيعون جثمان شهيد القوات المسلحة في قنا

شيع الآلاف من أهالى قرية الخطارة التابعة لمركز مساء يوم “الجمعة” جثمان الشهيد “خالد محمد عبد العاطى” والذى اُستشهد فى الهجوم الإرهابى على العريش مساء أمس الخميس.

وردد المشيعون هتافات منها ” لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله “، و”لا إله إلا الله محمد رسول الله “، و”لا إله إلا الله والله أكبر “، كما رددوا هتافات مناهضة لجماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية، وتم دفن جثمانة بمقابر العائلة بالقرية.

ومن جانبه هاجم أحمد عبد العاطي، ابن عم الشهيد الإرهابين، مشيرًا أن من يقوم بمثل هذه الأعمال الإرهابية ضد الجيش والشرطة، ووصفهم أنهم ليسوا مسلمين ولا يدينون بأى دين.