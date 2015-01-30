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إطلالات عصرية في شوارع باريس

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إطلالات عصرية في شوارع باريس إطلالات عصرية في شوارع باريس

الجمعة 30-01-2015 14:17

بدأت حمى الأناقة بالانتشار منذ انطلاق أسبوع الموضة في باريس قبل أيام، ولم تقتصر على الأزياء المعروضة على منصات العروض، بل انتقلت لحضور العروض وللشوارع المجاورة لصالات العروض، وأينما تلتفتين تجدين إطلالات مبهرة وتنسيقات عصرية متنوعة.

ومع برودة الأجواء شاهدنا العديد من الإطلالات الشتوية التي تنوعت بين الستايل الكلاسيكي البسيط سواء ببدلة رسمية جميلة أو معطف مطري مميز والستايل العصري الرائع الذي يتطلب جرأة وشجاعة لارتدائه، فإن كنت من محبات الأناقة الباريسية سوف تشاهدين في الصور أعلاه ما يلفت انتباهك ويرضي ذائقتك.

ولتحاكي إطلالات Street Style ننصحك بأن تجمعي بين الكلاسيكية والجرأة في إطلالتك، إذ يمكنك أن ترتدي بدلة رسمية بلون غني أنيق مع إكسسوار رائع للرأس كالمدونة Chiara Ferragni .

تحلي بالجرأة لتتألقي على طريقة الـ Street Style بالباريسي.

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