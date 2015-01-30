النجمات يختتمن أسبوع الموضة بأناقة مميزة

انتهى يوم أمس أسبوع الموضة للخياطة الراقية الـ Haute Couture في باريس لموسم ربيع وصيف 2015. وأبرز عروض هذا اليوم كانت عرض الدار الإنكليزي Ralph&Russo، والمصمم اللبناني Zuhair Murad. وبالرغم من أن حضور النجمات لم يكن كثيفاً في كلا العرضين إلّا أن أناقة من حضرن كانت لافتة وفاخرة.

ففي عرض Ralph&Russo حضرت كل من النجمة Dita Von Teese وقد اختارت تيور أحمر من تصميم الدار، والمغنية الإنكليزية Cheryl Cole والتي بدت أنيقة أيضاً في ملابس من تصميم الدار.

أما أبرز حضور عرض Zuhair Murad فكانت الممثلة اللبنانية رزان جمّال وقد اختارت إطلالة عصرية ناسبت أسلوبها الشبابي. والممثلة الأمريكية Rose McGowan والتي تألقت بالأبيض مع طبعات الورود.

إطلالات ناجحة للنجمات في أسبوع الموضة الباريس، وبانتظار أسابيع الموضة القادمة والمزيد من إطلالات النجمات العصرية.