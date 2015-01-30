إنعمي بليلة فندقية في "التلفيريك"...

إن كنت تخشين الارتفاعات، فأشيحي بنظرك عن هذا المنظر!..

في الواقع، سيحقّق منتجع "كورشوفيل" في فرنسا حلم كلّ عشّاق التزلج، عبر إدراج إحدى عربات "التلفيريك" الخاصّة به للإقامة لليلة فقط، وذلك في موقع Airbnb السياحي، حيث يمكن تمضية ليلة في هذه العربة المعلّقة على ارتفاع 2700 متر!

في 6 مارس (آذار) المقبل، ستتسنى الفرصة لفائز سعيد الحظ وضيوف ثلاثة من اختياره الاسترخاء في هذه العربة، التي ستتحوّل في غضون بضع ساعات، وبعد يوم كامل من نقل المتزلجين إلى سفح الجبل، إلى "قوقعة" دافئة تحوي سريراً وغرفة معيشة.

بعد تسلّق الجبل المكسو بالثلج بواسطة زلاقة الجليد الآلية، سيتم استقبال الضيوف الأربع استقبالاً حاراً، حيث سيتلذذون بينما هم معلّقون فوق "كومب دو سولير" بعشاء شهي من الجبن المذوب، وبعد ذلك سيخلدون إلى النوم على أعلى قمة في منطقة "كورشوفيل". في الصباح الباكر، سيكون لهم شرف افتتاح حلبة تزلج لم تطأها بعد قدم الإنسان!

إنّ المسافرين الذين يختارون Airbnb يبحثون عن تجربة وليس مجرد وجهة سياحية، حيث تنضمّ هذه الليلة الخلابة وغير المتوقعة إلى لائحة تتضمّن آلاف الأماكن المناسبة للألعاب الشتوية في كلّ أنحاء العالم!

يعرف Airbnb بمليون لائحة يقدّمها لوجهات سياحية في كلّ أنحاء العالم، فضلاً عن أنه يوفر للضيوف تجارب محلية فريدة. أما تجربة عربة تلفيريك "كورشوفيل" فهي إضافة لمبادرة "ليلة في" التي صمّمت بغية فتح المجال للجماهير بتمضية ليلة في أماكن كان من المستحيل تمضية ليلة فيها سابقاً، علماً بأن هذه اللائحة تتضمّن ل"غاليري لافايت" بباريس ومتجر "ايكيا" بالنمسا وطائرة KLM بأمستردام"...

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