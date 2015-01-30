لوكاس سيلفا في قائمة ريال مدريد استعدادا لسوسيداد

دخل لاعب الوسط البرازيلي الشاب لوكاس سيلفا قائمة فريق ريال مدريد الإسباني لأول مرة استعدادا للمشاركة في مباراة ريال سوسيداد غدا السبت في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

وبعد أربعة أيام فقط من تقديمه رسميا أمام وسائل الاعلام كلاعب جديد للريال قادما من كروزيرو، يتأهب سيلفا لخوض أول لقاء له مع الفريق الملكي على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه سيمنحه بعض دقائق اللعب.

وضمت القائمة أسماء كل من: كاسياس، نافاس، باتشيكو، كارباخال، أربيلوا، فاران، راموس، ناتشو، كوينتراو، مارسيلو، خضيرة، لوكاس سيلفا، إياراميندي، كروس، إيسكو، جيمس، بيل، خيسي، بنزيمة وتشيتشاريتو.

وخلت القائمة من الثلاثي المكون من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للإيقاف، ومواطنه بيبي والكرواتي لوكا مودريتش للإصابة.

ويحتل الريال صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن برشلونة، وله مباراة مؤجلة أمام سيفيليا، فيما يحل ريال سوسيداد، الذي يدره الاسكتلندي ديفيد مويس، في المرتبة الـ11.