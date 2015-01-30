أنشيلوتي: رد فعل رونالدو كان سيئا

استبعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن تكون فترة الراحة الإجبارية التي يحصل عليها مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نظرا للإيقاف مباراتين في الدوري الإسباني بعد طرده في لقاء قرطبة، ستصب في صالح لياقته البدنية، لأنه استبعد مجددا أن يكون اللاعب يعاني من مشكلات في الركبة.

وقال أنشيلوتي "لقد تعافى تماما من الإصابة التي تعرض لها في الركبة العام الماضي، لا يعاني من مشكلات من أي نوع"، نافيا المعلومات التي تم تناقلها حول مسألة لعب كريستيانو بينما لا يزال يعاني من آثار إصابة الركبة منذ العام الماضي.

وأوضح "أرى أنه دائما في قمة مستواه، ربما لا يعتقد أحدهم أنه كذلك لكن الأمر لن يكون بسبب مشكلة بدنية إطلاقا".

واستغل الجهاز الفني في النادي الملكي الإيقاف لمدة مباراتين محليا ضد رونالدو من أجل بدء برنامج خاص. حيث منح أنشيلوتي مهاجمه راحة منذ نهاية الأسبوع.

وتابع "العقوبة ليست جيدة بأي حال، سيلتزم بها دون مشكلات وسيستغل ذلك كي يقوم بعمل جيد بحيث يصل للقمة في لقاء الدربي. لا يتعين عليه التعافي من أي شيء لأنه لا يعاني من مشكلات في الركبة ولا مناطق أخرى من الجسم. يعمل بشكل طبيعي كي يكون جاهزا لدى الدخول إلى ملعب فيسنتي كالديرون".

وأضاف "تدرب حتى أمس منفردا، يحظى الآن براحة سلبية لمدة يومين ثم سيبدأ الاثنين المقبل في التمرن بشكل طبيعي مع الفريق لمدة أسبوع كي يستعد لمباراة الدربي أمام أتليتكو".

أما بشأن واقعة الطرد نفسها، حينما تم طرد كريستيانو بسبب اعتداءه على أحد لاعبي قرطبة أثناء تعادل الفريقين، فأبرز أنشيلوتي "رد فعله كان سيئا في مباراة قرطبة، لكنه كان أول من اعتذر، هذا يفسر كل شيء. ارتكب خطأ، وكان يعي ذلك جيدا بعد اللقاء، سيلتزم بالعقوبة ولن يحدث ذلك منه مجددا".