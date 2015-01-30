مونديال اليد - فرنسا تضرب موعدا مع قطر في النهائي

الدوحة، (إفي): جردت فرنسا اليوم الجمعة إسبانيا من لقب بطلة العالم، بعدما تغلبت عليها 26-22 بصالة لوسيل متعددة الاستخدامات في الدوحة، لتتأهل لنهائي بطولة العالم الرابعة والعشرين لكرة اليد المقامة حاليا بقطر، حيث تواجه العنابي المضيف بعد غد الأحد على اللقب بنفس الملعب.

انتهى الشوط الأولى لمصلحة المنتخب الفرنسي 18-14 ، ليواصل تفوقه على نظيره الإسباني بعد أن تغلب عليه العام الماضي في نفس الدور ببطولة الأمم الأوروبية في الدنمارك، قبل أن يحصد اللقب على حساب أصحاب الأرض.

وبات منتخب ديوك اليد على بعد خطوة وحيدة من الانفراد بلقب أكثر الفرق تتويجا ببطولة كأس العالم، حيث يتصدر القائمة الآن مع منتخبي السويد ورومانيا ولكل أربعة ألقاب.

وستواجه فرنسا، التي أحرزت اللقب من قبل أعوام 1995 و2001 و2009 و2011 ، في النهائي بعد غد الأحد منتخب قطر الذي بات اليوم أول فريق غير أوروبي يبلغ نهائي بطولة العالم بعد فوزه 31-29 على بولندا، التي ستواجه إسبانيا على الميدالية البرونزية.

تقدمت إسبانيا في البداية عن طريق جوان كانياس وتعادل لفرنسا دانييل نارسيس، قبل أن يعيد فيكتور توماس التقدم لأصحاب اللقب، وترد فرنسا بهدفين سريعين عن طريق سيدريك سواريندو ونارسيس لتتقدم للمرة الأولى 3-2.

يتعادل كانياس ثم يتقدم خورخي ماكيدا لإسبانيا، ويتعادل سريعا نيكولا كاراباتيتش، ثم يتقدم فالنتين بورت لفرنسا لتستمر لعبة الكراسي الموسيقية في النتيجة بين الفريقين، ثم يتعادل باليرو ريبيرا من رمية جزائية، ليتقدم بعدها كاراباتيتش لفرنسا ثم يتعادل ريبيرا.

يتقدم كاراباتيتش للديوك مجددا، ويعزز نارسيس الفارق إلى هدفين للمرة الأولى، ثم يصل إلى أربعة بهدفين متتاليين لميشيل جيجو، قبل أن يحرز ماكيدا لإسبانيا، ثم يسجل خافيير باراشيه لتتقدم فرنسا 11-7 في الدقيقة 14.

رفع جيجو الفارق إلى خمسة أهداف، قبل أن يسجل أليكس دوشباييف الهدف الإسباني الثامن ويقلص كانياس الفارق إلى ثلاثة أهداف، قبل أن يعيده جيجو إلى أربعة، ويطرد باراشيه لدقيقتين ويسجل ريبيرا من الرمية الجزائية الهدف العاشر، ويعيد ألبرت روكاس الفارق إلى هدفين.

يطرد الإسباني خولين أجينجالدي لدقيقتين ويسجل جيوم جولي من الرمية الجزائية، ثم يطرد سواريندو من فرنسا، ويسجل دوشباييف لإسبانيا لكن بورت يعيد فارق الثلاثة لفرنسا 15-12 قبل سبع دقائق من نهاية الشوط.

يسجل روكاس لإسبانيا، ويرد بورت بهدفه الشخصي الثالث بعد تصد هائل لحارسه المخضرم تييري أوميير، ويعيد سورايندو فارق الأربعة، قبل أن يسجل كريستيان أوجالدي لإسبانيا، ويرد ماتيو جريبل لفرنسا، لينتهي الشوط 18-14 لصالح فرنسا.

يبدأ المنتخب الإسباني الشوط الثاني بطريقة كاسحة، وبعد سبع دقائق فقط يكون قد قلص الفارق إلى هدف وحيد 19-18 ، رغم تعرضه للإيقاف لدقيقتين مرتين.

يسجل سورايندو الهدف العشرين لفرنسا، وتتحول المباراة لعدة دقائق لمسرح تألق للحارسين الفرنسي أوميير والإسباني جونثالو بيريث دي بارجاس.

أنهى نارسيس في الدقيقة 16 هيمنة الدفاع لتتقدم فرنسا 21-18 ورد أوجالدي سريعا، ثم تابع كانياس رمية الجزاء التي ارتدت من جسم أوميير ليسجل هدفه الرابع ويعيد الفارق إلى هدف.

يسجل باراشيه لفرنسا ثم ينال طردا لدقيقتين ويسجل توماس بنفس طريقة هدف كانياس بعد ارتداد الرمية الجزائية من جسم الحارس الفرنسي، ثم يرد سورايندو للديوك ويرفع جيجو الفارق إلى ثلاثة أهداف 24-21 قبل ثماني دقائق من النهاية.

يعيد أوجالدي الفارق إلى هدفين قبل خمس دقائق ونصف، ويجمد المنتخب الفرنسي بقيادة المتألق أوميير اللعب في الدقائق التالية حتى يسجل بورت قبل ما يزيد على الدقيقة من النهاية هدفا، ثم يتصدى الحارس العملاق لرمية جزائية من فيكتور توماس، قبل أن يسجل جيجو هدف النهاية لينتهي اللقاء 26-22.