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مونديال اليد - فرنانديز لاعب قطر: هذا هو الانتصار الأهم في حياتي

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مونديال اليد - فرنانديز لاعب قطر: هذا هو الانتصار الأهم في حياتي مونديال اليد - فرنانديز لاعب قطر: هذا هو الانتصار الأهم في حياتي

الدوحة، (إفي): قال لاعب منتخب قطر لكرة اليد، بورخا فرنانديز، من أصول إسبانية، عقب التأهل لنهائي مونديال اليد المقام في البلد الخليجي بالفوز على بولندا 31-29 "هذا هو الانتصار الأهم في حياتي".

وصرح بورخا للصحفيين عقب اللقاء "هذا مونديال لا يصدق، لقد صعدنا فيه خطوة خطوة حتى بلغنا النهائي. هذا هو الانتصار الأهم في حياتي".

وقال اللاعب "عانينا خلال الأشهر الماضية قبل انطلاق البطولة، لكن كان لهذا كله دورا فيما وصلنا إليه الآن بالتأهل للنهائي الأكبر".

وأضاف "أخيرا ستسنح لي الفرصة للعب نهائي المونديال، هذا أفضل ما يتمناه أي لاعب. الآن لا أفكر إذا كنا سنواجه فرنسا أو إسبانيا، لكن بالطبع مواجهة إسبانيا ستكون لها طابعا خاصا بالنسبة لي".

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