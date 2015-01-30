بالفيديو - صلاح يتحدى 4 تجارب مصرية مثيرة في إيطاليا

صلاح لم يجد نفسه في تشيلسي على الرغم من بدايته القوية مع الفريق، إلا أنه لم يشارك سوى في دقائق محدودة منذ بداية الموسم الحالي.

وخرج فينشينزو مونتيلا المدير الفني لنادي فيورنتينا الإيطالي ليؤكد رحيل صانع ألعاب الفريق خوان كوادرادو إلى تشيلسي، مع اقتراب ضم محمد صلاح إلى الفريق الإيطالي. ( طالع التفاصيل)

المدير الفني لفيورنتينا أشاد بصلاح، نظرا لأنه " يقدر على لعب أكثر من دور داخل الملعب" ويقدر على تعويض كوادرادو ولكنه " يحتاج وقت فقط من أجل التأقلم".

طالع - ماذا ينتظر صلاح في فيورنتينا؟

ومع اقتراب انضمام صلاح إلى فيورنتينا، يصبح صلاح المحترف المصري الخامس في الدوري الإيطالي بعد كلا من " حازم إمام، هاني سعيد، أحمد حسام ميدو وأحمد حجازي"، فماذا فعل المصريون في إيطاليا؟

حازم إمام

إمبراطور الزمالك، حازم إمام بعدما لمع في الدوري المصري وبعد حصوله على لقب أفضل صانع ألعاب في القارة الإفريقية عام 1996، رحل إمام إلى الدوري الإيطالي من بوابة أودينيزي.

حازم انضم إلى أودينيزي بعد ترشيح من قبل بيرباولو مارينيو خبير سوق الانتقالات في إيطاليا، وبالفعل وافق مدرب الفريق ألبرتو زاكاروني على ضم إمام، ليصبح أول لاعب عربي ينضم إلى الدوري الإيطالي.

تألق إمام مع الزمالك ومنتخب مصر الأوليمبي كان بسبب تواجده كصانع ألعاب، إلا أن زاكاروني اعتمد عليه في مركز الهجوم ومع وجود الثنائي ماريكو أموروز وأوليفر بيرهوف انعدمت فرص ظهور حازم، على الرغم من تسجيله لهدف أمام سامبدوريا في لقاء ودي قبل بداية الموسم.

من 1997 وحتى 2001 لم يظهر إمام إلا في 11 مباراة فقط مع أودينيزي في الدوري الإيطالي، وليس كأساسي بل بمعدل 262 دقيقة فقط.

ورحل حازم معارا إلى دي جرافشاب الهولندي لمدة عام، وقدم أداء لا بأس به، ليعود مجددا إلى أودينيزي، ولكنه من جديد لم يجد مكانا أساسيا له، واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء.

ليعود بعدها حازم إمام إلى الزمالك من جديد.

هاني سعيد

مدافع المنتخب المصري ومصر المقاصة الحالي، هاني سعيد كانت له تجربة مثيرة في الدوري الإيطالي.

هاني سعيد بدأ مسيرته في الملاعب مع النادي الأهلي قبل أن يرحل إلى باري الإيطالي عام 1998.

مع باري خرج هاني سعيد معارا أكثر من مرة، إلا أنه شارك في 45 لقاء مع الفريق الإيطالي في ثلاث بطولات مختلفة.

في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، شارك هاني سعيد مع باري في 23 مباراة، قبل أن يشارك في لقاء واحد بكأس إيطاليا.

في الدوري الإيطالي الممتاز، قدم هاني سعيد أداء جيد للغاية مع باري، وشارك في 1.382 دقيقة بالدوري، ونجح في إحراز هدف ولا أروع في مرمى فيرونا بعدما مر من الحارس ووضعها في الشباك.

وانتقل بعدها هاني سعيد إلى ميسينا الإيطالي عام 2003، قبل أن يرحل إلى فيورنتينا موسم 2005-2006، ولكن كلا الفريقين كانا في دوري الدرجة الثانية الإيطالية.

وشارك سعيد في 11 مباراة مع ميسينا و6 مباريات مع فيورنتينا، وجميعهم بدوري الدرجة الثانية الإيطالية، قبل أن يعود إلى مصر من بوابة الإسماعيلي بعد رحلة قصيرة في بلجيكا.

أحمد حسام ميدو

أكثر محترف مصر في أندية أوروبا، أحمد حسام "ميدو" كان له رحلة أيضا في إيطاليا.

بعد أن أصبح أغلى لاعب عربي بعد انضمامه إلى مارسيليا الفرنسي، انضم ميدو إلى روما عام 2005.

مع روما اختفى تألق ميدو، فمهاجم الزمالك الأسبق وبمجرد وصولة إلى نادي العاصمة، رحل الألماني رودي فولر المدير الفني للفريق وقتها، ليحل ديل نيري بدلا منه ويُخرج ميدو من حساباته.

واكتفى ميدو بالمشاركة مع روما في 14 مباراة، من بينهم 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا أتت واحدة منهم أمام ريال مدريد وكاد أن يهز شباك الملكي

و8 مباريات بالدوري إلى جانب لقاء السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.

ولم ينجح ميدو في تسجيل أي هدف مع روما في الدوري الإيطالي، قبل أن يرحل معارا إلى توتنام ويبدأ في استعدادا بريقه، ليتقدم النادي اللندني بعرض لشراء عقد ميدو نهائيا وهو ما تم بالفعل.

أحمد حجازي

أخر التجارب المصرية في إيطاليا كانت من نصيب أحمد حجازي مدافع المنتخب ونادي الإسماعيلي.

حجازي صاحب الـ25 عاما رحل من الإسماعيلي إلى فيورنتينا عام 2012.

ولم يحالف الحظ حجازي، فتعرض لقطع في الرباط الصليبي بعد خوضه أول لقاء له مع فيورنتينا.

حجازي شارك أساسيا مع فيورنتينا ضد يوفي ستابيا بكأس إيطاليا ونجح في إحراز أول أهدافه بقميص الفريق الإيطالي.

بعدها مباشرا تعرض حجازي لقطع في الرباط الصليبي، ومن عودته إلى الملاعب من جديد ضربت الإصابة نفسها اللاعب مجددا.

وبسبب الإصابات المتتالية، لم يظهر حجازي بقميص فيورنتينا إلا في 4 مباريات فقط، من بينهم 3 في الدوري الإيطالي.

وعلى الرغم من تواجده في قائمة الفريق أكثر من مرة، إلا أنه لم يشارك هذا الموسم في الدوري الإيطالي نهائيا بعد مرور 20 جولة من الدوري الإيطالي.