من باريس: تساريح جديدة تقلب مقاييس الجمال في أسبوع الموضة

لم تكن الأزياء والملابس الراقية هي وحدها التي احتلّت عالم الجمال في أسبوع الموضة من باريس، إذ شهدت العروض تطوّرات لافتة في تسريحات الشعر، وابتكارات جديدة في القصّات، إضافة الى أحدث أكسسوارات الشعر، التي تنوّعت بين الدانتال والشواروفسكي والقماش. هذه التغيّرات الجماليّة، أضافت الخيال إلى الأزياء الراقية لإطلالات ممزوجة بين الشياكة والجنون.

تابعي معنا بالصور آخر تسريحات الشعر لربيع 2015، واختاري منها التي تناسبك:

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Frank Sorbier: أغرب تسريحات الشعر مع الأكسسوارات الخشبيّة، التي جعلت الشعر يبدو طائراً بشكل جنوني.

YiqingYin : تصفيفة ال" خوذة" عبر لفّ الشعر حول الرأس بشكل قبّعة مميّزة.

StephaneRolland : إذا كنت تحبّين الاطلالة الكلاسيكيّة، إليك رفعة ناعمة مناسبة للمناسبات والسهرات.

Giorgio Armani: إنّها التسريحة الطبيعيّة التي لا تخلو من الجنون، عبر اعتماد الفرق النصفي وتمشيط الشعر نحو الخلف بشكل ذيل منخفض.

Alexandre Vauthier : الغرابة والجنون لم يكونا في تسريحة الشعر، إذ اعتمدت على الشعر المنسدل الطبيعي، إنما تميزت باللون الأسود المائل الى الأزرق، الذي يعتبر من أجمل الصبغات المناسبة للمرأة العربية.

Georges Hobeika : قصّة جديدة لغرّة مميزة مع الشعر القصير أو المرفوع، بحيث لا تتخطى نصف الجبين، شرط أن تسرّح جانباً.

Maison Anoufa: الجنون والغرابة يجتمعان لتشكيل صيحة جديدة من أكسسوارات الشعر التي تتطاير على جانبي الرأس، لتمتدّ نحو العنق بشكل حبوب ستراس مشرقة.

Chanel : أكسسوارات الشبك والدانتيل ليست جديدة، إلا أنّ طريقة استخدامها في هذه العروض مع الضفائر والورود حوّلت التسريحة الى جديدة ومميّزة.

La Perla :الملمس المميز لهذه الضفيرة الفرنسيّة تمنحك إطلالة لافتة وغريبة، من دون أن تفقدي كلاسيكيتك.

GiambattistaValli : من أجمل أكسسوارات الدانتال، مع تسريحة ذيل الحصان المنخفضة.

On Aura Tout Vu لم يبدُ بريق الشعر سابقاً بهذه الجاذبيّة، إذ تم توزيعه بشكل لامع مع التسريحة الجانبية.

Alexis Mabilleإضافة الريش على أطراف الشعر القصير مع التسريحة الناعمة، هي أغرب صيحات الجمال لهذا الفصل.

Versace: حافظت هذه العروض على التسريحات الكلاسيكيّة، ويمكننا اعتبار أنّ التموّجات لا تزال في اتّجاهات ربيع 2015.

Ana Quasoar:في هذه العروض انتشرت رفعة خلفيّة جميلة، تعتبر مناسبة للعروس في يوم عرسها.

Christian Dior:تسريحة ذيل الحصان الجنونيّة هي خدعة سحريّة ، تبدو وكأنّها طبيعيّة من الأمام، إلى أن تري الأكسسوارت الدائريّة البلاستيكيّة من الخلف.

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