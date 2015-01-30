محمد بن راشد يلبي دعوة موظفة بمباركة زفافها

استجاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعوة وجهتها له إحدى الموظفات في الحكومة الاتحادية عبر البريد الإلكتروني لحضور حفل الرجال الخاص بزفافها، وذلك رداً على رسالة سموه التي أرسلها لجميع موظفي الحكومة الاتحادية مع بداية العام الجديد تحفيزاً لهم لمضاعفة جهودهم. وحضر سموه مساء أمس حفل زفاف فيصل علي الظاهري بقاعة أفراح الهيلي في العين؛ استجابة لدعوة موزة سعيد الهناوي الموظفة بديوان وزارة الخارجية بأبوظبي، والتي أرسلتها عبر البريد الإلكتروني لسموه ليكون ضمن المدعوين في حفل زفافها وأن يبارك زواجهما بحضوره الشخصي. وكان سموه قد أرسل رسالة لجميع موظفي الحكومة الاتحادية مع بداية العام الجديد يحضهم فيها على بذل المزيد من الجهود ومضاعفة الطاقات لتحقيق الأفضل لشعب الإمارات، بما يدعم رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.