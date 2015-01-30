«أوباسانجو»: إرجاء تسليم تقرير «تقصي الحقائق» بجنوب السودان لدفع عملية السلام

قال رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة بجنوب السودان، ورئيس نيجيريا السابق، أوليسجون أوباسانجو، إن مجلس السلم والأمن الأفريقي، فضل إرجاء تسلم تقرير نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق، من أجل دفع عملية السلام وتشكيل حكومة انتقالية في جوبا.

وأشار إلى أن التقرير كان من المفترض أن يقدم رسميا لمجلس السلم والأمن الأفريقي في قمته التي عقدها، الخميس، بمقر الاتحاد.

وأضاف أنه يأمل أن تتوج جهود الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «الإيجاد» في دفع عملية السلام وتشكيل الحكومة الانتقالية.