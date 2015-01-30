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بالفيديو.. شاهد رد فعل فتيات أمريكيات جربن ارتداء الحجاب ليوم واحد

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بالفيديو.. شاهد رد فعل فتيات أمريكيات جربن ارتداء الحجاب ليوم واحد بالفيديو.. شاهد رد فعل فتيات أمريكيات جربن ارتداء الحجاب ليوم واحد

طلب موقع “باز فييد” الأمريكي من أربع سيدات، من الولايات المتحدة الأمريكية، أن يجربن ارتداء الحجاب ليوم واحد.
> وقبل تنفيذ التجربة، سأل الموقع السيدات عن وجهة نظرهن في نظائرهن اللاتي يرتدين الحجاب، وكان رد إحداهن أنه “رمز للاضطهاد”.

وبعدها، أوضحت ” ايدينا ليكوفيتش”، سيدة مسلمة ترتدي الحجاب منذ عقدين، للسيدات فكرة الحجاب بأنه رمز للتواضع ورمز للتفكير الإيجابي حول جمال المرأة.

وبعد إجابة ” ايدينا” عن تساؤلات السيدات، علمتهن طريقة ارتداء الحجاب، ليتمكن من قضاء أنشطتهن اليومية به كتناول وجبة الغداء في مطعم، وركوب وسائل المواصلات وحتى السفر بالطائرة.

وبالرغم من عدم ملاحظة السيدات أي نظرات غريبة أثناء ارتدائهن الحجاب، إلا أن إحدى المشاركات لفتت إلى تحديق أحد الشباب لما ترتديه.

وفي النهاية، تفاجأ السيدات بعدم لفت الحجاب انتباه الآخرين إلا قليلًا.

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