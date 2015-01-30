السعودية: نقف بجانب مصر ضد الإرهاب

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، أن المملكة تابعت بقلق شديد التفجيرات الإرهابية التي استهدفت بعض المنشآت العسكرية في محافظة شمال سيناء، مساء الخميس، والتي أسفرت وما أسفر عن من مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود المصريين.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، لوكالة الأنباء السعودية «واس»، الجمعة، «إذ تستنكر المملكة العربية السعودية وبشدة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، فإنها تؤكد في الوقت نفسه وقوفها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وذلك انطلاقاً من موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب كما تتقدم بتعازيها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة».

وتقدم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عصر الجمعة، والفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الجنازة العسكرية، التي أقيمت لشهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية بمطار ألماظة، الذين لبوا نداء الواجب، واستشهدوا خلال الهجوم الإرهابي الغادر على عدد من المقار والمنشأت العسكرية والأمنية بشمال سيناء.

وأدى الحضور صلاة الجنازة، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، كما قاموا بتقديم العزاء لأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن وطنهم وأمنه واستقراره، مؤكدين أن القوات المسلحة والشرطة المدنية فداء لشعب مصر العظيم، وأن مصر ماضية بكل عزم للتصدي للإرهاب وإقتلاع جذوره، وأن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تزيد رجالها إلا إصرارا وقوة وإيماناً بقدسية المهام المكلفين بها للدفاع عن تراب مصر.