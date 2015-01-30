انفجار محدث صوت بجوار سنترال الإسماعيلية الرئيسي

انفجر محدث صوت، مساء الجمعة، بجوار سنترال الإسماعيلية الرئيسي، بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، وضعه مجهولون داخل صندوق قمامة، حيث أحدث دويًا هائلاً، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء منصور أبوزيد، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء حسن الزيني، قائد قوات الدفاع المدني، بسماع دوي انفجار قوي، بمحيط سنترال الإسماعيلية الرئيسي.

انتقل على الفور المقدمان محمد حمدان، وكريم الطحان، خبراء المفرقعات، وتبين أن محدث صوت انفجر داخل صندوق قمامة بجوار سنترال الإسماعيلية الرئيسي، دون وقوع إصابات.

ويقوم خبراء المفرقعات، حاليًا، بتمشيط المنطقة المحيطة بالسنترال، للتأكد من عدم وجود أي محدثات أخرى أو أي عبوات متفجرة.