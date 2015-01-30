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شيماء الصباغ مرت يوما من هنا.. مظاهرة «ست البنات» 2011 (فيديو)

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في 19 سبتمبر 2011، فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصام مجلس الوزراء المطالب بإقالة حكومة كمال الجنزوري وقتها، وأثناء عملية الفض، تم تعرية وسحل إحدى الفتيات في شارع قصر العيني، مما اعُتبر حدث جلل في تاريخ ، وفي اليوم التالي شاركت آلاف النساء والشابات المصريات في مسيرة نسائية حاشدة بالقاهرة، للتنديد باستخدام العنف المفرط من جانب قوات الجيش، وخصوصا واقعة سحل إحدى الشابات وتعريتها.

ويظهر في الفيديو، الذي يوثق المظاهرة التي نُظمت تحت عنوان «نساء مصر خط أحمر»، مشاركة شيماء الصباغ، التي قُتلت، 24 يناير، في مظاهرة في ذكرى الثورة.

وتظهر «شيماء» في الفيديو بجوار الدكتورة كريمة الحفناوي، أحد الأعضاء المؤسسين لحركة «كفاية»، والتي كانت تسجل حوار مع قناة «الجزيرة» أثناء المظاهرة.

وتردد «شيماء» هتافات «ولا بنخاف ولا بنطاطي.. احنا أخدنا ع المطاطي»، «علّي وعلّي وعلّي الصوت.. اللي بيهتف مش هيموت».

يذكر أن شيماء الصباغ، هي إحدى قيادات شباب الثورة بالإسكندرية، وأمين العمل الجماهيري لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وكانت ضمن العشرات من أعضاء الحزب الذين نظموا مسيرة، السبت الماضي، من مقر التحالف بشارع هدى شعراوي، في اتجاه ميدان طلعت حرب بوسط البلد، رافعين أكاليل الزهور والأعلام المصرية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير.

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