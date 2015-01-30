أخبار عاجلة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مونديال اليد - لاعب قطر: المدرب الإسباني سر الإنجاز

Google+ Print
مونديال اليد - لاعب قطر: المدرب الإسباني سر الإنجاز مونديال اليد - لاعب قطر: المدرب الإسباني سر الإنجاز

الدوحة، (إفي): قال لاعب منتخب قطر لكرة اليد كمال الدين ملاش إن مديره الفني الإسباني باليرو ريبيرا هو المسئول الأول عن إنجاز تأهل الفريق على أرضه إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد، في نسختها الرابعة والعشرين، كأول فريق يحقق هذا الإنجاز من خارج القارة الأوروبية.

وقال ملاش في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الفوز على بولندا 31-29 اليوم الجمعة بصالة لوسيل في نصف النهائي "كنا نعيش حلما وتحقق".

وأضاف "بعد مونديال إسبانيا 2013 تولى باليرو المسئولية لتدريب منتخب قطر، وهو صاحب هذا الإنجاز".

وقال ملاش "أهدي هذا الإنجاز إلى الجمهور القطري ولأمير البلاد ولرئيس اللجنة المنظمة".

وضمنت قطر أول ميدالية من خارج القارة الأوروبية، فيما تنتظر الفائز من فرنسا بطلة العالم أربع مرات، وإسبانيا حاملة اللقب المقامة حاليا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع