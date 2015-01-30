مونديال اليد - لاعب قطر: المدرب الإسباني سر الإنجاز

الدوحة، (إفي): قال لاعب منتخب قطر لكرة اليد كمال الدين ملاش إن مديره الفني الإسباني باليرو ريبيرا هو المسئول الأول عن إنجاز تأهل الفريق على أرضه إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد، في نسختها الرابعة والعشرين، كأول فريق يحقق هذا الإنجاز من خارج القارة الأوروبية.

وقال ملاش في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الفوز على بولندا 31-29 اليوم الجمعة بصالة لوسيل في نصف النهائي "كنا نعيش حلما وتحقق".

وأضاف "بعد مونديال إسبانيا 2013 تولى باليرو المسئولية لتدريب منتخب قطر، وهو صاحب هذا الإنجاز".

وقال ملاش "أهدي هذا الإنجاز إلى الجمهور القطري ولأمير البلاد ولرئيس اللجنة المنظمة".

وضمنت قطر أول ميدالية من خارج القارة الأوروبية، فيما تنتظر الفائز من فرنسا بطلة العالم أربع مرات، وإسبانيا حاملة اللقب المقامة حاليا.