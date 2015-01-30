بالفيديو - مقصية وأهداف رائعة في أبرز لقطات لاعب الأهلي الجديد

تعاقد الأهلي مع البرازيلي هيندريك هلكمه في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات ونصف بداية من الشتاء الجاري.

اللاعب القادم من الدوري الفنلندي خاض الموسم الماضي 35 مباراة، سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع 13 في البطولة المحلية والدوري الأوروبي.

وحصد اللاعب ثماني بطاقات صفراوات ولم يُطرد قط على الرغم من لعبه في مركز الوسط الدفاعي.

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ولكن من خلال الفيديو التالي الذي يعرضه FilGoal.com، فاللاعب يلاحظ أن لديه قدرات هجومية بارزة.

ونال هلكمه جائزة أفضل لاعب في الدوري الفنلندي الموسم الماضي.

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