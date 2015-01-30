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ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالوادي الجديد‎

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ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالوادي الجديد‎ ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالوادي الجديد‎

أرشيفية

ضبطت قوات الامن بالوادى الجديد كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بمدينة الخارجة.

تلقي اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد بلاغا يفيد بضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بمدينة الخارجة وذلك من خلال معلومات وردت لوحدة مباحث فسم شرطة الخارجة عن قيام عاطلين بالاتجار بالمواد المخدرة في أحياء مدينة الخارجة الشعبية ،وتم اصدار إذن من النيابة العامة ،وتشكيل قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث قسم الخارجة ومعاونى مباحث القسم أسفرت عن ضبط كلا من محمد .س . س . أ مواليد 1992 عاطل ومقيم الخارجة ،وبحوزته 90 قرص مخدر و100جنيه وهاتف محمول و هشام . ح . ع 28 سنة عاطل 28 سنة ومقيم الخارجة وبحوزته 150 قرص مخدر و75 جنيه و 2 تليفون محمول .

تم تحريز المضبوطات وتحرير المحضرين رقم 896و897 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015 وجاري إخطار النيابة العامة للتحقيقات .

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