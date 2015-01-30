قنبلة هيكيلية تثير الذعر داخل مصنع للجلود بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية فى محافظة المنوفية من تفكيك جسم غريب عثر عليه داخل مصنع للجلود بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا وتبين خلوه من اى مواد متفجرة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد خالد بيبرس، مدير إدارة الحماية المدنية، بالعثور على جسم غريب أسفل إحدى ماكينات بمصنع الجلود بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا .

وبالانتقال والفحص تم عمل كردون وإخلاء المكان وبفحص الجسم تبين أنه عبارة عن جسم هيكلى عبارة عن 3 مواسير وخالية من المواد المتفجرة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .