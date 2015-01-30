الداخلية تُحذر ضباطها من «فيسبوك».. وتطالبهم بحذف صورهم «الميري»

أصدرت، وزارة الداخلية، بيانًا أرسلته لكافة مديريات الأمن وأقسام الشرطة بمختلف المحافظات للتنبيه على الضباط والعاملين بالوزراة بضرورة حذف صورهم الميري وبياناتهم الشخصية من على صفحاتهم الشخصية بموقع «فيسبوك» بسبب الظروف الأمنية.

كان نص البيان كالتالي: إيماءًا للكتاب الدوري العاجل من وزارة الداخلية لجميع المديريات والإدارات والمصالح برقم ٢٠١٥/٧، والذى يفيد بتوجيه حازم لجميع السادة الضباط بحذف صورهم الميري من على «فيسبوك»، ومسح أى بيانات تدل على وظيفة الضابط، وبما يحمله الظرف الراهن من حتمية لليقظة والحذر، فعلى جميع الزملاء اتباع الآتى فورًا حرصًا على سلامتهم الشخصية وسلامة أسرهم، وعلى جميع الضباط حذف أو إغلاق الصور الميرى على أقصى تقدير لتكون مغلقة للمشاهدة الشخصية فقط وليس للأصدقاء أو للعام وذلك من إعدادات الصور والألبومات، وتغيير صورة البروفايل الميرى لتكون صورة بزى مدنى.

وشمل البيان ضرورة حذف البيانات الشخصية الدالة على شخصية الضابط وعنوانه وتخرجه من كلية الشرطة أو إغلاقها للمشاهدة الشخصية على أقصى تقدير، وعدم فتح طلبات الصداقة على العام وجعلها لأصدقاء الأصدقاء فقط.

وطالبت الداخلية الضباط عدم قبول أى طلبات صداقة نهائيا إلا بعد سؤال صاحبها عن شخصه ومعلومات عنه إذا رغب فى الإضافة، وعدم قبول الأشخاص غريبة الشكل والمضمون وغير المشتركة مع الأصدقاء، والإبلاغ فورًا عن أى صفحات مشبوهة تحرض على قتل الضباط أو تنشر صورهم على جروبات الواتس والفيس للزملاء بالأمن الوطني والمعلومات والتوثيق، واتباع الإجراءات الأمنية السابقة التى تم التنويه عنها سابقًا بخصوص التحركات والطرق والمواصلات والمساكن.

وتضمن البيان أيضا الإشارة إلى أن نفس الإجراءات الأمنية الخاصة السابق ذكرها تنطبق أيضا على الزملاء بالنيابة والقضاء بإغلاق صورهم بالزي القضائي أو على المنصة وبيانات العمل بالمحاكم والنيابات.