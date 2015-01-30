رئيس المؤتمر العام لليونسكو يزور المناطق الآثرية والتراثية بالأقصر

زار هاو بنج، رئيس المؤتمر العام لليونسكو نائب وزير التعليم الصيني، اليوم الجمعة ، عدداً من المناطق الأثرية والتراثية بالبرين الغربي والشرقي بالأقصر علي رأس وفد رفيع يضم عددًا من المسئولين بوزارة التعليم بالصين واللجنة الوطنية لليونسكو بالصين وبعض المسئولين بمنظمة اليونسكو.

> كما تفقد بنج قرية المعماري الشهير حسن فتحي بمنطقة القرنة الأثرية والتي سجلتها هيئة اليونسكو قبل أعوام في قائمة المناطق التراثية في العالم .

وكان رئيس المؤتمر العام لليونسكو ومرافقوه قد وصلوا الي مدينة الأقصر مساء أمس في زيارة ستستمر حتي غدا السبت .