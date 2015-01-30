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رئيس المؤتمر العام لليونسكو يزور المناطق الآثرية والتراثية بالأقصر

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رئيس المؤتمر العام لليونسكو يزور المناطق الآثرية والتراثية بالأقصر رئيس المؤتمر العام لليونسكو يزور المناطق الآثرية والتراثية بالأقصر

“هاو بنج” رئيس المؤتمر العام لليونسكو ونائب وزير التعليم الصيني

زار هاو بنج، رئيس المؤتمر العام لليونسكو نائب وزير التعليم الصيني، اليوم الجمعة ، عدداً من المناطق الأثرية والتراثية بالبرين الغربي والشرقي بالأقصر علي رأس وفد رفيع يضم عددًا من المسئولين بوزارة التعليم بالصين واللجنة الوطنية لليونسكو بالصين وبعض المسئولين بمنظمة اليونسكو.
> كما تفقد بنج قرية المعماري الشهير حسن فتحي بمنطقة القرنة الأثرية والتي سجلتها هيئة اليونسكو قبل أعوام في قائمة المناطق التراثية في العالم .

وكان رئيس المؤتمر العام لليونسكو ومرافقوه قد وصلوا الي مدينة الأقصر مساء أمس في زيارة ستستمر حتي غدا السبت .

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