35 ضابط بمديرية أمن الإسكندرية يطلبون نقلهم إلى سيناء للثأر لشهداء «تفجيرات العريش»

قال مصدر أمنى بمديرية أمن الإسكندرية إن 35 ضابطاً من مختلف أقسام المديرية تقدموا، اليوم، بطلب إلى حكمدار المدينة، ليتم نقلهم للخدمة بشمال سيناء، وذلك للمشاركة فى الحرب على الإرهاب والجماعات المسلحة وللثأر لدماء إخوانهم الذين استشهدوا أمس فى تفجيرات العريش.

وأضاف المصدر أن الضباط أكدوا في طلبهم على إصرارهم على نقلهم للخدمة بأمن سيناء وذلك للثأر لدماء إخوانهم الذين استشهدوا على أيدى جماعات الإرهاب والتطرف.

وأشار المصدر الأمنى أن حكمدار المدينة قام برفع طلبهم إلى مدير أمن الإسكندرية، اللواء أمين عز الدين، مضيفًا أن مدير الأمن أخبرهم بأن مديرية أمن الإسكندرية فى حاجة إلى مجهوداتهم.