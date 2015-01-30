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كاسياس: رونالدو نادم على ما فعله مع مدافع كوردوبا

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كاسياس: رونالدو نادم على ما فعله مع مدافع كوردوبا كاسياس: رونالدو نادم على ما فعله مع مدافع كوردوبا

(إفي): قال حارس ريال مدريد ايكر كاسياس اليوم إن زميله في الفريق كريستيانو رونالدو، الذي تعرض للطرد جراء التعدي على لاعب كوردوبا في الجولة الأخيرة من الليجا، سيقضي العقوبة وأبدى "ندمه" على هذا التصرف.

وقال الحارس المدريد في حدث دعائي "ما حدث فقد حدث، سيقضي كريستيانو عقوبة الايقاف مبارتين، وقد أبدى ندمه، ويفكر في المباراة التي سيعود للانضمام فيها إلينا".

وأضاف "لقد أبدى ندمه على هذه اللعبة. ليس من السهل أن تكون طول اليوم كريستيانو، وأن تكون محط الاهتمام، وهناك ست كاميرات تركز عليك. وعندما يخطيء أحدا تقول كيف لرجل حكيم أن يفعل ذلك".

وتابع "كريستيانو إيجابي ومقاتل وطموح"، لكنه اعترف أيضا أن لاعبي كرة القدم "مرآة لملايين المشاهدين".

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