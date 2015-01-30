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فيورنتينا يعلن انتقال كوادرادو إلى تشيلسي

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فيورنتينا يعلن انتقال كوادرادو إلى تشيلسي فيورنتينا يعلن انتقال كوادرادو إلى تشيلسي

أعلن فينسينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا عن إتمام الاتفاق مع تشيلسي بشأن انتقال كوادرادو جناح الفريق إلى الزرق في يناير الجاري.

وقال مونتيلا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "كوادرادو في لندن للخضوع للكشف الطبي بعد إتمام الاتفاق مع فيورنتينا على بيع اللاعب".

وأضاف "لن يكون معنا غدا في مواجهة جنوى، وكمدرب بالطبع أشعر بالحزن لأنه لاعب كبير ومهم للفريق ولكن الإدارة قامت بالعمل الصحيح".

كوادرادو سينتقل بحسب هيئة الإذاعة البريطانية إلى تشيلسي مقابل 26.8 مليون جنيه استرليني، بجانب انتقال محمد صلاح إلى فيورنتينا.

وتألق كوادرادو مع كولومبيا في كأس العالم بالبرازيل 2014.

وفي حال اجتيازه الكشف الطبي سيعلن تشيلسي عن الصفقة رسميا.

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