ملعب الإمارات يستضيف لقاء ودي بين منتخبي البرازيل وتشيلي

لندن، (إفي): أكد أرسنال الإنجليزي اليوم على موقعه الالكتروني استضافته مباراة ودية بين منتخبي البرازيل وتشيلي بمعقله (ملعب الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن.

يقام اللقاء في 29 مارس/آذار المقبل في الساعة 15.00 ت ج، وهي أول مباراة تجمع الفريقين منذ مواجهتهما في ثمن نهائي مونديال 2014 بالبرازيل، والذي فاز فيه راقصو السامبا بضربات الترجيح.

كما تعتبر هذه هي المرة السابعة التي يزور فيها منتخب البرازيل، بقيادة دونجا، ملعب الإمارات حيث كان قد واجه منتخب الأرجنتين في سبتمبر 2006 ، والبرتغال في فبراير/شباط 2007 ، والسويد في مارس 2008 ، وإيطاليا في فبراير 2009 ، وأيرلندا في مارس 2010 وأسكتلندا في مارس 2011.

وقال المدير التنفيذي لأرسنال إيفان جازيديس "الجميع في أرسنال يشعر بالفخر لاستضافة مباراة دولية من هذا العيار على ملعب الإمارات. يحظى منتخبا البرازيل وتشيلي بلاعبين رائعين سيمتعون الجمهور الذي يحضر اللقاء".

جدير بالذكر أن كل من المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز والمدافع البرازيلي جابرييل باوليستا يلعبان في صفوف (المدفعجية).